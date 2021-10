Ferran Torres sera-t-il l'atout numéro de l'Espagne dimanche face à la France ? Rien n'est moins sûr. L'attaquant espagnol, sorti blessé après son doublé mercredi en demi-finale contre l'Italie (2-1), est incertain pour la finale de Ligue des nations dimanche contre les Bleus. "Le onze de départ est assez clair, mon seul doute c'est Ferran, on va voir durant les prochaines heures s'il peut jouer, a annoncé le sélectionneur espagnol Luis Enrique samedi en conférence de presse. S'il est en forme, il jouera".

"A part Ferran, tout le monde est en grande forme, a-t-il ajouté. On ne va pas mettre en danger les joueurs. Il n'a joué que 50 minutes donc il est en forme, mais il va nous dire après l'échauffement s'il se sent bien. Si oui, il jouera, sinon il ne jouera pas". Mais quoi qu'il arrive "on a confiance dans notre 'onze' de départ, peu importe qui sera dedans", a insisté Luis Enrique.

Le pied ça va, on est en train de continuer à me soigner, donc je ne me suis pas entraîné, on verra demain (dimanche) si je peux jouer ou pas", a répondu Ferran Torres en conférence de presse. Les champions du monde français seront eux L'ailier de Manchester City, 21 ans, s'est distingué avec un doublé en première période contre les champions d'Europe italiens, mercredi à San Siro. Mais il a été contraint de sortir en tout début de seconde période après avoir reçu un coup à un pied. "", a répondu Ferran Torres en conférence de presse. Les champions du monde français seront eux privés du milieu Adrien Rabiot . Titulaire contre la Belgique (3-2) jeudi à Turin, le joueur de la Juventus a été testé positif au Covid-19 et placé à l'isolement.

