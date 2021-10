Hugo Lloris : 4

Sa parade fantastique devant De Bruyne (3e) aurait pu lancer une nouvelle masterclass. Mais Lloris a vécu trois minutes de cauchemar absolu. Il est pris sur ses appuis, et par une légère déviation de Koundé, sur l'ouverture du score et laisse son premier poteau ouvert (37e). Une minute plus tard, il se fait trouer par la surpuissance de Lukaku, encore une fois à son premier poteau (40e). Dur. Vigilant sur un pétard de De Bruyne (73e), il n'a pas gambergé. Pas le style de la maison.

En bref… Deux buts au premier poteau, difficilement pardonnable.

Benjamin Pavard : 5

Sa manie de défendre en reculant a coûté l'ouverture du score. Mais sa première demi-heure avait semé des promesses avec une reprise peu académique (8e) et une volonté d'apporter le surnombre à l'image de son centre pour Griezmann (77e). S'il laisse encore trop de temps et d'espace à Carrasco sur le but refusé de Lukaku (85e), il est à l'origine du but qui fait basculer la rencontre en prenant le couloir sur le côté droit.

En bref… Il s'est bien rattrapé.

Jules Koundé : 5

Avec sa relance catastrophique dans l'axe (3e) ont resurgi les démons de l'Euro. Mais Koundé a fait preuve d'une belle force de caractère. Si on peut lui reprocher de ne pas avoir suffisamment porté secours à Pavard sur l'ouverture du score, son intervention décisive devant Hazard (31e) a sauvé la patrie. Il fut dès lors le plus consistant du trio défensif dans les duels.

En bref… De l'orgueil.

Raphaël Varane : 3,5

Lukaku l'a très rapidement mis dans sa poche. Mangé par une accélération du buffle belge (3e), il n'a jamais su s'en dépatouiller. Lukaku n'a jamais cessé de prendre appui sur lui et le Madrilène n'a jamais trouvé la solution. C'est lui qui couvre Carrasco sur l'action du premier but. Et s'il sauve du talon (64e) une action périlleuse, sa soirée fut douloureuse.

En bref… Dévoré tout cru.

Lucas Hernandez : 3,5

Une autre victime du cannibale belge. Piégé naïvement sur une feinte de corps de Lukaku, il coûte le deuxième but belge. Jusqu'ici, il maîtrisait pourtant les débats. Moins sollicité après la pause, il a vécu une seconde période plus tranquille même s'il est à la traîne sur le but refusé de Lukaku.

En bref… Une erreur terrible.

Théo Hernandez : 6,5

Autoritaire en défense, il a nettement moins brillé que face à la Finlande sur ses montées de balle. Longtemps très discret dans le camp adverse ou maladroit (60e), il balance la mine finale qui fait basculer la rencontre. Décisif, il justifie encore à lui seul le 3-4-3.

En bref… Quelle frappe ! Mais quelle frappe !

Paul Pogba : 5

Deux ballons exquis pour Mbappé puis Benzema (14e) ont lancé son match. Mais il a souffert de l'activité d'Hazard qu'il n'a pas su cadrer et les Bleus ont été asphyxiés par son incapacité à se sortir de la pression belge en fin de première période. Ce fut beaucoup mieux après la pause. Et il aurait pu s'offrir un coup de canon si son coup franc n'avait pas heurté la barre (90e).

En bref… Moins influent dans le jeu.

Adrien Rabiot : 4

Solide dans les duels, il a débuté avec le mors aux dents. Mais Eden Hazard lui a fait vivre l'enfer en se faufilant dans son dos. Ni Pogba ni Rabiot n'ont su résoudre le problème qui a plongé les Bleus dans le noir en fin de première période.

En bref… Piégé.

Remplacé par Aurélien Tchouaméni (75e) qui aurait pu signer son entrée sans une horizontale de Courtois (76e). Le Monégasque a amené du dynamisme. On en veut plus !

Antoine Griezmann : 6

A l'aise dans son rôle de meneur reculé, il a donné le tempo même s'il a d'abord souffert de l'impact de Witsel. Plus haut en seconde période, il a davantage pris le contrôle et surtout provoqué le penalty du 2-2. Bien sûr, il rate une opportunité en or mais sa complicité avec Mbappé et Benzema est la meilleure nouvelle du soir.

En bref… Influent.

Kylian Mbappé : 7,5

On a tout de suite senti qu'il n'était pas venu pour rien à Turin. Très vite au centre de tout, il fut la seule source de danger, grâce à ses accélérations fulgurantes (6e, 27e, 45e) durant 50 minutes. On peut lui reprocher son individualisme mais comment pouvait-il en être autrement alors que ses coéquipiers avaient la tête dans le sac ? S'il oublie un Benzema absolument seul (67e), il donne aussi un caviar à Griezmann (58e) et trouve Benzema sur le but du Madrilène (62e). Et, surtout, il a affronté son destin et enterré les démons de Bucarest en trompant Courtois sur penalty (69e). L'orgueil du champion.

En bref… Après les paroles, les actes.

Karim Benzema : 6,5

Capital dans la construction, surtout après l'heure de jeu, il marque le but qui relance tout dans une situation impossible. Après avoir remis la France sur les rails, il lui a montré la direction avec des relais dans le jeu, des remises toujours justes. Son entente avec Mbappé a complètement déréglé la belle machine belge. Une vraie implication défensive comme une bouffée d'oxygène dans le temps fort belge.

En bref… Une dernière demi-heure de feu.

Remplacé par Jordan Veretout (90e).

