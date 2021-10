La Belgique ne disposera pas de tous ses atouts face à l'équipe de France. Si Eden Hazard devrait bien débuter la demi-finale, son frère Thorgan ne sera lui pas au rendez-vous : il n'a même pas fait le voyage en Italie. En revanche, Le défenseur central de Bologne Arthur Theate a été appelé en renfort dans l'effectif piloté par Roberto Martinez (peut-être pour suppléer Jason Denayer), a précisé la Fédération belge sur ses réseaux sociaux, sans fournir d'explication sur l'absence de Thorgan Hazard.

Son forfait s'ajoute à celui de Thomas Meunier, son partenaire du Borussia Dortmund, blessé avant le "Final Four" de Ligue des nations, disputé entre mercredi et dimanche, à Turin et Milan.

