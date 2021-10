Football

Vers une Equipe de France retrouvée : est-ce que presser est dans l'ADN des Bleus ?

LIGUE DES NATIONS- La France a montré deux visages différents face à la Belgique en demi-finale jeudi soir. Un premier où les Bleus ont pris l'eau face aux Belges. Un second où ils ont retourné la situation avec plus de pressing. Dans la Stream Team, à écouter en podcast, Maxime Dupuis et Martin Mosnier se demandent si la 2e période n'a pas déroulé le fil de ce que devraient reproduire les Bleus.

00:05:41, il y a une heure