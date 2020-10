La grosse cote - Les Bleus frustrés

Après sa démonstration dans la semaine contre une faible équipe d’Ukraine (7-1), les choses sérieuses reprennent pour la France. Les Bleus tenteront de prendre leur revanche contre le Portugal au Stade de France, un peu plus de quatre ans après le douloureux souvenir de la finale de l’Euro 2016, dernière opposition entre les deux équipes (défaite 0-1). Pour cela, il faudra montrer un visage plus séduisant que lors de leurs deux premières sorties dans cette Ligue des Nations contre la Suède (0-1) et la Croatie (4-2). Deux victoires ramenées avec une défense à 3 et un jeu qui n’ont pas vraiment emballé les foules. Car en face, le Portugal est aussi en forme. Avant le match nul concédé contre l’Espagne en amical dans la semaine (0-0), la Selecçao, tenante du titre dans cette Ligue des Nations, restait sur 9 victoires en 10 matchs, avec une défaite concédée contre… l’Ukraine (2-1), lors des éliminatoires pour l’Euro 2020. Surtout, emmenée par son capitaine Cristiano Ronaldo et plusieurs très belles générations, elle s’est montrée convaincante contre la Suède (0-2) et la Croatie (4-1), qu’elle a aussi battues dans cette Ligue des Nations. C’est donc la première place de ce groupe 3 qui se joue (en partie) sur ce choc. Les deux équipes présentent des similitudes, avec un énorme potentiel offensif (pas toujours exploité), un milieu de terrain très solide, mais une défense capable de sérieux trous d’air. Voir des buts des deux côtés ne serait donc pas étonnant ici. Mais ensuite, difficile de ressortir un vainqueur de ce choc, qui devrait se terminer par un nul selon nous.

Notre pari - Match nul entre la France et le Portugal et les deux équipes marquent @4,00

Le coup à tenter - Les Diables Rouges intraitables

Le match nul concédé par la Belgique devant la Côte d’Ivoire en amical dans la semaine (1-1, avec une équipe B) a mis fin à une série de 12 victoires consécutives des Diables Rouges. Les coéquipiers d’Eden Hazard (forfait pour ce rassemblement) ont écrasé leur groupe de qualifications pour l’Euro 2020 (10 victoires en autant de matchs) et ont parfaitement débuté cette Ligue des Nations contre l’Islande (5-1) et le Danemark (0-2). Le niveau monte toutefois d’un cran ici avec ce choc contre l’Angleterre. Les Three Lions se sont quelque peu rassurés en dominant leurs voisins gallois en amical (3-0). Mais il faudra espérer pour eux qu'ils haussent leur niveau de jeu face à la Belgique, après deux premiers matchs décevants dans cette Ligue des Nations contre les Danois (0-0) et les Islandais (victoire sur le fil 1-0). Surtout que les Diables Rouges ont prouvé qu’ils avaient la recette pour battre l’Angleterre, ce qu’ils ont fait deux fois au Mondial 2018, en phase de groupes (1-0) et lors du match pour la 3ème place (2-0). Vu la dynamique des deux équipes, nous pensons que la Belgique peut réaliser un gros coup en s’imposant dans un Wembley qui sonnera creux, avec le huis clos imposé en raison de la crise sanitaire.

Le coup sûr - L’Italie enchaîne

L’Italie a débuté bizarrement cette Ligue des Nations. Accrochée d’entrée par la Bosnie à domicile (1-1), elle est ensuite allée s’imposer sur la pelouse des Pays-Bas (0-1), son principal rival, sur le papier, pour la première place du groupe. Une première place qu’elle a l’occasion de conforter en Pologne dimanche, contre un adversaire battu par les Néerlandais (1-0)... mais qui est allé s’imposer en Bosnie dans la foulée (1-2). Les deux équipes ont déroulé dans la semaine en amical, contre la Moldavie (6-0 pour la Squadra Azzurra) et la Finlande (5-1 pour la Pologne), et se connaissent bien pour s’être affrontées lors de la dernière édition de la Ligue des Nations. L’Italie n’avait pas perdu (nul à domicile 1-1, victoire en Pologne 0-1) et a surtout progressé dans le jeu depuis. Les joueurs de Roberto Mancini n’ont plus perdu depuis 17 matchs, série en cours. Invaincus lors des qualifications pour l’Euro 2020, ils peuvent compter sur une attaque en verve (au moins un but marqué sur les 14 derniers matchs) et une défense toujours aussi solide (6 buts encaissés sur les 10 derniers matchs). Les coéquipiers de Robert Lewandowski ont rarement brillé contre les grosses cylindrées ces dernières années et nous ne pensons pas que la Pologne ait les armes pour freiner l’Italie ici.

