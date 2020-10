La grosse cote - Les Bleus font du surplace

Après trois matchs dans cette Ligue des Nations, l’équipe de France est toujours invaincue et plus que jamais en course pour le Final Four. Avant d’entamer la phase retour, elle compte 7 points, soit autant que le Portugal, venu l’accrocher dimanche dernier au terme d’un match soporifique (0-0). Les Bleus n’ont pourtant pas vraiment brillé dans cette compétition, malgré leurs succès contre la Suède (0-1) et la Croatie (4-2), son meilleur ennemi du moment, qu’ils retrouvent mercredi à Zagreb. Didier Deschamps devrait profiter de ce match pour poursuivre ses tests tactiques (défense à 3 ou milieu en losange ?) ou de joueurs (Cavaminga ?), alors que son équipe n’a plus perdu depuis 11 matchs (9 victoires, 2 nuls). Victorieuse de la Suède dimanche dernier (2-1), la Croatie s’est quant à elle quelque peu relancée dans cette Ligue des Nations. Surtout, elle commence à connaître les Bleus, qui l’ont battu les deux dernières fois sur le même score (4-2), et qu’elle avait bousculés durant près d’une heure avant de s'effondrer au Stade de France en septembre. Les coéquipiers d’Hugo Lloris avaient de plus bénéficié d’un peu de réussite (un but contre son camp, un penalty). Difficile de savoir à quoi s’attendre avec cette équipe de France, qui est parvenue à s’en sortir lors de ses derniers matchs sans convaincre. Imaginer des Croates piqués au vif après leurs deux défaites face aux Bleus et désireux de les bousculer dans le jeu nous semble tout à fait possible ici. Un nul serait alors un bon résultat à ramener de ce déplacement pour les Tricolores.

Notre pari - Match nul entre la France et la Croatie @3,40

Le coup à tenter - L’Italie enfonce les Pays-Bas

Favoris annoncés de leur groupe, l’Italie et les Pays-Bas ne brillent pas vraiment dans cette Ligue des Nations. Accrochée en Pologne lors de son dernier match (0-0), la Squadra Azzura est certes toujours invaincue dans cette compétition, mais elle n’a remporté qu’une seule de ses trois rencontres, face aux Oranje justement (0-1). Les Pays-Bas viennent quant à eux de changer de sélectionneur après le départ de Koeman au Barça. Ils ont été incapables de dominer la Bosnie la semaine passée (0-0) et comptant quatre points après la phase aller, soit un de moins que l’Italie, qu’ils n’ont pas battu lors des six dernières confrontations entre les deux pays (trois nuls, trois victoires de l’Italie). La Nazionale n’a quant à elle plus perdu depuis 18 matchs, série en cours. Il faut même remonter à septembre 2016 pour trouver la trace de sa dernière défaite à domicile, à l’occasion d’un amical face aux Bleus (1-3). Finalistes de la première édition de la Ligue des Nations, les Pays-Bas vont certes enregistrer pour ce match le retour de Memphis Depay, suspendu en Bosnie pour le dernier match de son équipe. Mais l’attaquant n’a pas vraiment brillé ces dernières semaines en club, probablement miné par son transfert avorté au Barça, et ne pourra pas toujours sauver seul sa sélection… A domicile, contre un adversaire qu’elle a dominé à l’aller, l’Italie devrait faire un grand pas vers la première place de son groupe et donc le Final Four de la Ligue des Nations en s’imposant selon nous.

Le coup sûr - Le Portugal en patron

Comme la France, le Portugal est invaincu dans cette Ligue des Nations. La Selecçao, tenante du titre, n’est pas passée loin du coup parfait en fin de match au Stade de France dimanche (0-0 au final). Avant la phase retour, elle occupe la première place du groupe, à la faveur d’une meilleure différence de buts après ses deux victoires convaincantes devant la Croatie (4-1) et la Suède (0-2). Les champions d’Europe en titre, qui n’ont perdu qu’un seul de leurs 20 derniers matchs, retrouvent d’ailleurs les Suédois mercredi. Battus en Croatie la semaine passée (2-1), ces derniers ont pour l’instant perdu tous leurs matchs dans cette compétition. Et il apparaît difficile de les imaginer bousculer le Portugal, très sûr de sa force et qui semble supérieur dans tous les compartiments de jeu, du moins sur le papier. Certes, les Portugais restent sur deux matchs nuls 0-0, mais c’était contre l’Espagne et la France, deux équipes là aussi supérieures à la Suède. Après avoir dépassé la barre des 100 buts en sélection lors de la dernière période internationale, Cristiano Ronaldo pourrait ici profiter de cette rencontre pour améliorer cette marque et se rapprocher un peu plus du record de l’Iranien Ali Daei (109 buts). Mais le Portugal se contenterait aussi amplement d’un succès, qui ne devrait pas lui échapper ici à notre avis…

Notre pari - Le Portugal bat la Suède @1,52

