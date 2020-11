Le coup sûr : les Bleus terminent bien

A quelle équipe de France va-t-on avoir le droit mardi pour son dernier match de l’année ? Celle qui a dominé dans tous les secteurs le Portugal, tenant du titre, pour décrocher son billet pour le Final Four de la Ligue des nations (0-1) ? Ou celle qui a été piégée par la Finlande il y a seulement quelques jours au Stade de France, avec une première défaite à domicile depuis 2018 à la clé (0-2) ? Difficile de le savoir. Surtout que Didier Deschamps devrait à nouveau faire tourner pour ce match, afin de gérer au mieux l’enchaînement des rencontres et les relations avec les clubs…

Une occasion pour certains de se montrer, mais aussi une bonne nouvelle pour la Suède, battue par les Bleus à l’aller d’une courte tête (0-1) et qui ne s’est imposée qu’une fois dans son histoire en France, en… 1952. Si ce match n’aura pas d’enjeux pour les Bleus, si ce n’est celui de bien terminer l’année, les Suédois doivent faire un meilleur résultat que la Croatie pour espérer se maintenir dans cette Ligue des nations A. Mais cette équipe n’a pas montré grand chose dans cette compétition (quatre défaites en cinq matchs) et nous pensons que les Bleus auront à coeur de faire oublier leur contre-performance contre la Finlande en s’imposant ici. Nous misons sur un succès de la France.

Notre pari - La France bat la Suède @1,58

Le coup à tenter : les Diables Rouges sans pitié

La Belgique n’a besoin que d’un nul contre le Danemark pour s’assurer de terminer en tête de son groupe et se qualifier pour le Final Four de la Ligue des nations. Mais nous pensons que les Diables Rouges ne vont pas faire le job à moitié et vont s’imposer ici. Réalistes à défaut d’être impressionnants contre l’Angleterre (victoire 2-0), ils présentent un bilan presque parfait depuis deux ans, avec 16 victoires lors de leurs 20 derniers matchs (pour 2 nuls et 2 défaites). Leur dernière défaite à domicile remonte à un amical contre l’Espagne en septembre 2016, soit une période d’invincibilité en cours de… 24 matchs (19 victoires, 5 nuls).

Battu à l’aller (0-2), le Danemark s’offre une “finale” quelque peu inespérée, après un démarrage raté en Ligue des nations (une défaite, un nul). Ses trois victoires qui ont suivi, dont une devant l’Angleterre (0-1), sont trompeuses, puisque deux ont été ramenées grâce à des penaltys décisifs (un en Angleterre, deux en Islande le week-end passé). Il est difficile d’imaginer le Danemark faire vaciller la Belgique. Ou d’imaginer les Diables Rouges, qui présentent la particularité d’avoir marqué sept buts avant la demi-heure de jeu et qui ont mené au score à la pause à quatre reprises (en cinq matchs) dans cette Ligue des nations, se montrer attentistes et se contenter du nul. Pour nous, les Belges mèneront dès la pause et conserveront cet avantage jusqu’à la fin du match.

Le gros coup : l’Allemagne sort l’Espagne

La donne est simple dans le choc de la soirée entre l’Espagne et l’Allemagne. La Roja est obligée de s’imposer si elle veut se qualifier pour le Final Four de la Ligue des nations. Une mission plus compliquée qu’il n’y paraît pour cette équipe, qui enchaîne les prestations décevantes, surtout à l’extérieur. Son nul ramené de Suisse (1-1), le septième match consécutif loin de ses bases sans succès, la met ainsi dos au mur avant cette rencontre. L’Allemagne, qui avait concédé le nul dans les dernières secondes à l’aller (1-1), ne brille pas beaucoup plus, mais les résultats sont là, au moins.

La Mannschaft s’est facilitée la vie en s’imposant devant l’Ukraine le week-end passé (3-1) et un nul suffirait à cette équipe, invaincue depuis douze matchs, pour se qualifier pour le Final Four. L’Allemagne n’a pas perdu depuis 2010 contre la Roja et leurs deux derniers affrontements ont débouché sur… un nul (1-1). Un résultat qui ferait donc le bonheur des visiteurs, qui seront au complet pour ce match et que nous pensons capables d’éviter une défaite éliminatoire. L’Espagne doit faire sans Fati et Thiago, deux de ses joueurs en forme de ce début de saison. Et si elle affiche un bilan impressionnant de neuf victoires sur ses dix derniers matchs à domicile, aucun de ses adversaires n’était du calibre de l’Allemagne. Autant d’éléments qui nous font pencher vers un match nul ici.

