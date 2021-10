D'une avance de deux buts contre l'équipe de France en demi-finale, jeudi soir, à… une défaite dans le match pour la 3e place contre l'Italie (2-1), dimanche : ce Final Four de Ligue des Nations ne restera pas dans l'histoire de la Belgique, qui quitte la compétition la tête basse. Et qui n'a pas vraiment digéré cette dernière défaite à Turin.

"On a tiré deux fois sur la barre, une fois sur le poteau et avec tout mon respect, je ne pense pas que le penalty était une décision méritée, a réagi Roberto Martinez après la rencontre. C'était un arbitre d'expérience mais je ne pense pas qu'il ait estimé le poids de ses décisions aujourd'hui. Ce penalty, ce n'est pas mérité, c'est une frustration sur la façon dont il est arrivé. La VAR devrait beaucoup plus aider les arbitres".

Domenico Berardi buteur contre la Belgique sur penalty Crédit: Getty Images

Les jeunes comme consolation

Mais le sélectionneur belge, globalement satisfait du contenu proposé par ses joueurs, avait visiblement de quoi se consoler. "Je suis en particulier content des prestations des jeunes joueurs, a-t-il expliqué. Alexis Saelemaekers a beaucoup progressé ces six derniers mois, c'est vraiment un joueur très différent qu'à Anderlecht, il joue très bien dans les espaces. Il a vraiment de la qualité et il est très malin sans le ballon."

L'ancien entraîneur d'Everton a, en outre, forcément apprécié de voir Charles De Ketelaere (20 ans) ouvrir son compteur en sélection. Cette génération n'y arrive pas dans les grands rendez-vous. Cela sourira peut-être plus à la prochaine…

