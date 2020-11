Si l’on vous dit Harry Kane, répondez-vous playmaker ou tueur ? Neuf et demi ou renard des surfaces ? Attaquant complet ou pur buteur ? Les réponses à ces questions paraissent moins évidentes cette saison que lors des précédentes, tant l’avant-centre des Spurs brille autant à la distribution qu’à la conclusion. Mais pour Gareth Southgate, il n’a pas spécialement fait évoluer son jeu.

Le sélectionneur des Three Lions, qui se déplacent dimanche en Belgique dans le cadre de la Ligue des Nations (20h45), estime que Kane est "aussi bon passeur que finisseur et est, bien sûr, un finisseur exceptionnel." Dans des propos rapportés vendredi par The Guardian, il précise donc que ce n’est pas nouveau selon lui : "Il semble que cet aspect de son jeu est plus mis en lumière, mais il a toujours eu cette faculté."

Il a déjà battu son record de passes décisives

Pourtant, les statistiques de Kane suggèrent, au moins, un ajustement de son rôle. Avec huit passes décisives en huit matches de Premier League, il est le plus prolifique du royaume en la matière. Et il signe, surtout, son record en un exercice, alors qu’il lui reste potentiellement trente rencontres à disputer en championnat. Toutes compétitions confondues, il en est à treize buts et dix offrandes en quatorze matches avec Tottenham.

Comment alors expliquer une telle explosion statistique ? Southgate répond en pointant du doigt la complicité prégnante que Kane entretient avec Heung-Min Son, au sein du club londonien. Mais il maintient que l’attaquant de 27 ans peut s’épanouir dans une sorte de rôle de quarterback, comme l’évoquent nos confrères outre-manche, et non seulement dans le cadre du duo qu’il forme avec le Sud-Coréen.

"Un type d’avant-centre différent de Giroud, Mbappé, Lukaku…"

"Si vous avez des joueurs qui prennent la profondeur autour de lui, Harry [Kane] va trouver les passes à faire, relate l’ancien défenseur central. "Il est un type d’avant-centre différent de [Olivier] Giroud ou de [Kylian] Mbappé, selon qui joue pour la France (ainsi que) de [Romelu] Lukaku, par exemple", ajoute-t-il, en référence à ce que la Belgique pourrait proposer dimanche, dans ce match entre les deux plus grosses cylindrées du groupe 3 de la Ligue A.

Un profil qui satisfait Southgate : "Nous sommes simplement ravis de l'avoir et nous connaissons son impact." Mais derrière cet éloge légitime pour un capitaine qui devrait honorer sa 50e sélection ce week-end : une question tactique. Si l’appétence de Kane pour la participation au jeu pourrait s’avérer si précieuse, c’est parce que l’équipe d’Angleterre voit un autre numéro 9 de talent toquer à la porte : Dominic Calvert-Lewin, 11 buts en 10 matches cette saison avec Everton.

Associé à Calvert-Lewin ? Peu probable en 3-4-3…

Buteur sur penalty mercredi en amical face à l’Irlande (3-0) – alors que Kane était mis au repos –, Calvert-Lewin (23 ans) a déjà planté deux fois en quatre capes. Mais pas encore en Ligue des Nations. Lors du match aller face à la Belgique (2-1), il a été remplacé par son aîné peu après l’heure de jeu, tandis que lors de la défaite à domicile de l’Angleterre face au Danemark il y a un mois (0-1), les deux hommes ont terminé le match ensemble, face à la nécessité de faire le siège du but adverse. Pourraient-ils débuter côte à côte à l’avenir ?

Difficile d’imaginer l’association entre Dominic Calvert-Lewin et Harry Kane s’opérer dès le coup d’envoi, dans le 3-4-3 que le boss de la sélection anglaise a instauré. Aucun des deux n’ayant le profil pour s’exiler sur un côté, ni pour enfiler le costume de milieu offensif avec les quelques tâches défensives qui vont avec. Pour voir cet attelage à l’œuvre, un 4-4-2, un 3-5-2 ou, donc, des fins de rencontres semblent des cadres plus cohérents. Et déjà non négligeables.

Southgate n’a d’ailleurs pas développé l’hypothèse d’aligner ce duo d’entrée, soulevée par The Guardian, insistant sur la force de frappe de son attaque, sans citer l’avant-centre des Toffees ni donner plus de détails : "En débutant un match avec des joueurs comme lui [Kane] et Raheem [Sterling], nous représentons une énorme menace de buts, que beaucoup de pays seraient ravis d'avoir." Une menace dont la dimension protéiforme est de mieux en mieux incarnée par Harry Kane.

