C'est une liste garnie de nouvelles têtes. Mais c'est vers un revenant que tous les regards sont d'ores et déjà tournés. Adrien Rabiot, réserviste rebelle pour la Coupe du monde 2018, a été rappelé par Didier Deschamps. Le joueur de la Juventus Turin, 6 sélections au compteur, la dernière en Russie en mars 2018, sera à Clairefontaine dès lundi pour les deux matches à venir, en Suède et face à la Croatie.

Le retour d'Adrien Rabiot est une immense surprise, tant le fossé qui séparait le sélectionneur national et le joueur semblait grand et l’a d’ailleurs longtemps été. Depuis mai 2018 et son mail où il avait expliqué refuser d'être réserviste pour la Coupe du monde 2018, Adrien Rabiot s'était inexorablement éloigné de la sélection. Si Noël Le Graët avait plusieurs fois tendu la main à l'ancien Parisien, le joueur ne l'avait pas attrapée. Bien au contraire. Sa mère Véronique était même allée jusqu’à traiter de "menteur" le patron de la FFF au début de l'année. Ce dernier assurait alors qu'il avait sollicité le joueur et que sa mère voulait venir seule au rendez-vous.

Que s'est-il passé depuis ? Pourquoi Didier Deschamps a-t-il rappelé le joueur de la Juventus Turin ? Parce qu'il l'a convaincu, tout simplement. Arrivé libre à Turin en provenance du PSG et à court de rythme et de compétition, Adrien Rabiot s'est remis dans le sens de la marche et, petit à petit, a fait son nid dans l'effectif turinois, jusqu'à réussir une reprise post-COVID-19 des plus convaincantes.

Comment la Vieille Dame a fini par tomber amoureuse de Rabiot

DD, surtout, ne se veut pas rancunier : "Il a retrouvé un très bon niveau en club, a-t-il expliqué d'entrée, jeudi. Il s'est passé ce qu'il s'est passé. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, ni lui ni nous. Je ne prends pas de décision radicale. Il était sélectionnable depuis deux ans, j'ai pris la décision de le faire revenir."

J'ose pense qu'il sera là lundi

Sélectionnable depuis deux ans mais pas rappelé. Alors, le sélectionneur des champions du monde a-t-il discuté avec l'ancien Parisien en préambule de cette annonce ? Pas le moins du monde. Pas dans le genre de la maison. "Je n'ai pas eu de discussion avec lui. D'ailleurs, je n'ai pas pour habitude d'aviser les joueurs quand je les prends. Ça peut arriver pour certains qui ont un statut ou un vécu et que je ne les prends pas pour une grande compétition. Mais j'ose penser qu'il sera là lundi. Vous vous doutez bien que j'aurai l'occasion de discuter avec lui."

L'occasion d’enterrer la hache de guerre, définitivement ? DD a tenté de minimiser les événements de mai 2018 et ceux qui ont suivi. "Il a pris une décision. Je considère que c'était une erreur de sa part, je pense que lui aussi, a avancé l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas eu d'agressivité de sa part. Si vous avez la moindre inquiétude sur mon autorité, je peux vous l'enlever dans le dixième de seconde. Je suis quelqu'un de pragmatique. Si je pense que c'est un bien pour l'équipe de France..." Rendez-vous sur le terrain. Le juge de paix sera là, et nulle part ailleurs pour Adrien Rabiot.

