Didier Deschamps avait décidé de sanctionner Houssem Aouar après son premier rendez-vous raté avec l'équipe de France en octobre dernier. Rétrogradé chez les Espoirs, le Lyonnais s'était fait souffler sa place dans la liste des 26 par Nabil Fekir. "Aouar ? C’est une question de rentabilité par rapport à d’autres joueurs, qui ont le même profil et m’apportent plus de garanties (...) Houssem est venu, on a vu certaines choses. Dans ce registre plus spécifique, je considère que Nabil donne plus de garanties", s'était justifié Didier Deschamps.