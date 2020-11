Une litanie de matches amicaux qui n'en ont pas toujours le nom, des chocs face à des nations plus ou moins bien armées, des larges revues d'effectif : la période qui sépare la Coupe du monde russe de l'Euro n'a pas toujours suscité un enthousiasme débordant et le frisson de Moscou semble bien loin. Le report de l'Euro a prolongé la monotonie de matches dont on oublie quasiment l'existence sitôt le coup de sifflet final. Les Bleus en profitent pour multiplier les expériences depuis leur rentrée en septembre et brouiller les pistes.

Si bien qu'on ne sait plus vraiment trop si ce que cette équipe de France a dans le ventre. Un monde sépare la démonstration face à l'Ukraine (7-1) de l'humiliation subie contre les Finlandais (0-2). Et on finit par s'y perdre entre les systèmes, entre les hommes qui l'animent, entre les tests de Deschamps, entre les blessures des uns ou les méformes des autres.

Le match le plus compliqué depuis le titre mondial

Et voilà qu'au milieu de cet automne triste comme un dimanche de pluie se présente un voyage à Lisbonne à vous redonner foi en ces semaines internationales. Voilà une poche de résistance qui ne nous laisse plus insensible puisqu'elle nous rappelle les douleurs d'hier (Euro 2016) et les promesses de demain (Euro 2021). Le souvenir tout frais de la confrontation au Stade de France (0-0 âpre et disputé) et l'assurance de retrouver l'équipe type de Didier Deschamps réveillent soudainement l'intérêt pour cette parenthèse dédiée aux Bleus.

Ce samedi dans la capitale portugaise, pour la confrontation la plus compliquée depuis le sacre russe, le sélectionneur alignera le onze qui pourrait débuter en juin prochain. Tout dépendra du bulletin de santé de Kylian Mbappé toujours très incertain après sa blessure à la cuisse.

C'est comme si c'était une finale

Le Portugal, encore mieux armé qu'en 2016, n'est pas seulement le champion d'Europe en titre, il fait aussi partie des trois grands favoris à sa succession avec la France, bien sûr, et la Belgique. "C'est comme si c'était une finale", rappelle d'ailleurs Fernando Santos, le technicien portugais alors que les deux sélections sont à égalité de points en tête du groupe 3 de Ligue A. "C'est le genre de matches qu'on a envie de jouer avec des grands joueurs de chaque côté du terrain", se régale Hugo Lloris.

Mais la Ligue des Nations ne sera pas la préoccupation première de ce samedi soir. "En vue de l'Euro, c'est intéressant de se confronter à de grandes nations", prévient le capitaine de l'équipe de France. Il faudra d'abord, pour les champions du monde, faire preuve d'autorité face à ceux qu'ils retrouveront en phase de poules de l'Euro en juin prochain. Prouver aussi que la Finlande n'est qu'un accident de parcours et que la compétitivité tricolore n'est pas altérée par trois derniers mois plutôt moyens et le gros passage à vide de cadres essentiels (Antoine Griezmann, Paul Pogba et Raphaël Varane).

La grande force de cette équipe est qu'elle a su chasser les doutes chaque fois qu'ils la menaçaient. Les Bleus n'ont ainsi plus enchaîné deux défaites consécutives depuis plus de cinq ans et un mois de juin 2015 calamiteux (défaite face à la Belgique, 3-4, et en Albanie, 1-0). Son caractère et sa personnalité seront mis à rude épreuve ce samedi. Enfin.

