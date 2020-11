Cristiano Ronaldo, bien plus qu'un "serial-buteur"

On ne présente plus l'un des tous meilleurs buteurs de l'histoire du football. Il convient juste de rappeler que Cristiano Ronaldo n'a rien perdu de ses qualités de finisseur à 35 ans. Son début de saison, pourtant contrarié le Covid-19, en est la plus éclatante des preuves. En cinq apparitions sous le maillot de la Juventus Turin, CR7 a déjà trouvé le chemin des filets à six reprises et délivré une passe décisive. La machine à marquer portugaise sévit depuis près de vingt ans, mais elle n'est toujours pas obsolète.

Justement. Ronaldo ne fait pas seulement gagner les matches par ses buts, si nombreux soient-ils pour l'un des très rares joueurs à avoir dépassé la barre des 100 réalisations en sélection. C'est son leadership exceptionnel qui donne le plus fort des atouts au Portugal. CR7 a tout gagné mais il a toujours faim. Il a cette inlassable envie d'être le meilleur et c'est le plus bel exemple qu'il puisse donner à cette génération portugaise émergente et ultra-talentueuse. Ce groupe est bourré de qualités. Mais il a surtout un homme hors du commun pour le tirer vers le haut.

Une liste longue comme le bras de stars montantes

On ne compte plus les talents du Portugal. Il en arrive régulièrement et leur capacité à avoir un impact important dans les plus grands clubs en dit suffisamment long sur le réservoir portugais. João Felix et Bruno Fernandes sont les deux derniers exemples en date. Le premier a digéré les attentes liées au prix de son transfert à l'Atlético de Madrid (126 millions d'euros) pour devenir le leader technique des Colchoneros et l'un joueurs les plus prometteurs du football mondial. Le deuxième a mis Manchester et l'Angleterre à ses pieds depuis son arrivée en Premier League l'hiver dernier.

Bruno Fernandes (Manchester United) Crédit: Getty Images

João Felix et Bruno Fernandes monopolisent l'attention, mais cela ne doit pas faire oublier un Diogo Jota qui s'affirme à une vitesse bluffante à Liverpool. Ni, surtout, ceux qui étaient les stars émergentes du Portugal il n'y a pas si longtemps et dont le talent fait pâlir d'envie n'importe quelle sélection, comme Bernardo Silva, Raphaël Guerreiro, Ruben Neves, Renato Sanches, Gonçalo Guedes ou João Cancelo. La liste n'est pas exhaustive. Et elle ne comprend pas les plus jeunes qui attendent leur tour pour éclater au plus haut niveau. Les exemples à suivre ne manquent pas parmi leurs compatriotes.

Une défense de fer comme meilleur argument

La sélection portugaise regorge ce talent. Pourtant, ce n'est pas forcément son meilleur argument. C'est surtout sa qualité défensive qui peut lui permettre de voir loin et de viser les plus grands titres internationaux. Les Bleus de Didier Deschamps pourraient en témoigner tant ils ont passé leur temps à se casser les dents sur un véritable mur en octobre au Stade de France. Ils ne sont pas les seuls. L'Espagne et la Suède, par deux fois, n'ont pas trouvé la clé du coffre-fort non plus. Seule la Croatie y est parvenue pour un but anecdotique (4-1) sur les cinq matches disputés par le Portugal en 2020. Ce n'est pas une nouveauté pour une équipe qui n'avait concédé que 7 buts en 11 matches en 2019.

Paul Pogba, frustré, devant Griezmann et Pepe lors de France - Portugal en Ligue des nations Crédit: Getty Images

Bien défendre, c'est l'apanage des équipes qui peuvent voir loin dans les compétitions internationales. C'est aussi dans la culture du Portugal. Et si ses individualités les plus prisées sont surtout en attaque, il peut s'appuyer sur une charnière compétitive avec l'inoxydable Pepe (35 ans) et le jeune Ruben Dias, recruté à prix d'or par Manchester City lors du dernier mercato (68 millions d'euros). Surtout, le Portugal défend collectivement autour d'un axe très fort où les milieux défensifs William Carvalho et Danilo Pereira jouent eux-aussi un rôle essentiel dans la solidité portugaise.

Un groupe jeune mais expérimenté… et surtout décomplexé

Bien sûr, Cristiano Ronaldo et Pepe sont des trentenaires révolus. Mais dans cette sélection dont ils sont des cadres essentiels, ils font aussi figure d'exception. Pour le reste, le groupe de Fernando Santos est composé essentiellement de joueurs de 26 ans ou moins. Cela en dit long sur les perspectives d'avenir du Portugal. Mais ces éléments ne manquent pas d'expérience pour autant. Ils évoluent majoritairement dans des clubs importants dans grands championnats et dispose déjà d'une solide expérience en Ligue des champions. Ils sont mieux armés que jamais pour les grands tournois internationaux.

Mais surtout, le Portugal ne fait plus de complexe face aux grandes nations. C'est l'une des vertus de son titre de champion d'Europe en 2016. Et cela se lit dans les résultats d'une sélection qui n'a connu que deux véritables accrocs depuis son sacre à Paris, avec un lourd revers face aux Pays-Bas en amical (3-0) en 2018 et une courte défaite face à l'Uruguay (2-1) en 8e de finale de la Coupe du monde la même année. Il appartiendra à la formation de Fernando Santos de prouver qu'elle n'a peur de personne, même quand il lui faudra se passer de CR7. Et de confirmer toutes ses qualités pour assumer un statut de favori quand l'heure du verdict arrivera. Face aux Bleus. Et à l'Euro.

Portugal's forward Cristiano Ronaldo looks on during the Nations League football match between France and Portugal Crédit: Getty Images

