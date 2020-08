LIGUE DES NATIONS - En amont de la reprise de l'équipe de France contre la Suède et la Croatie début septembre, le sélectionneur Didier Deschamps annoncera sa liste le 27 août. La Fédération française de football l'a indiqué dans un communiqué.

Les Bleus aussi vont bientôt reprendre le chemin des terrains. Et c'est par l'intermédiaire de la Ligue des nations qu'ils le feront à la rentrée. Dans cette perspective, la première liste de sélectionnés depuis 9 mois tombera le 27 août. Le déplacement du 5 septembre à Solna, au nord de Stockholm, marquera le lancement de la nouvelle saison pour les champions du monde, privés de match depuis novembre en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

Leurs adversaires croates en finale du Mondial-2018 se rendront au Stade de France le 8 septembre. Le sélectionneur Didier Deschamps livrera sa liste le jeudi 27 août à 14h00 lors d'une conférence de presse organisée au siège parisien de la FFF.

La dernière apparition de l'équipe de France masculine remonte au 17 novembre dernier à Tirana (victoire 2-0 contre l'Albanie), en clôture des qualifications pour l'Euro-2020. Depuis, le Championnat d'Europe a été décalé d'un an et les matches amicaux des Bleus, prévus en mars et juin, ont été reportés.

