Pour un apôtre de la stabilité, ça a surpris. Voir Didier Deschamps renverser la table tactiquement reste un geste suffisamment rare pour être souligné. Pourquoi ? Parce qu’il a suffi d’une fois pour redéfinir entièrement le visage de ses Bleus. Le 26 juin 2016, après des débuts compliqués dans cet Euro à la maison, les Bleus de DD sont au bord du précipice, menés par une équipe d’Irlande intrépide à la pause. Coup de poker et fusil qui change d’épaule. Le 4-3-3 est mort, place au 4-2-3-1 avec Griezmann en soutien de Giroud dans l’axe.

S’il fallait choisir un moment fondateur de ces Bleus champions du monde 2018, il serait en bonne place. Car le changement tactique de DD trouve une efficacité aussi spectaculaire qu’inattendue. La GG est née. Nous voilà quatre ans plus tard, une étoile en plus sur le maillot et, en place, le même duo.

Olivier Giroud et Antoine Griezmann face à l'Irlande Crédit: AFP

Comment s’en passer quand, depuis la Coupe du monde, ils restent les meilleurs atouts offensifs des Bleus ? Giroud a cumulé onze buts depuis le Mondial (plus que tout autre joueur), là où Griezmann reste le détonateur incontestable du jeu tricolore (9 buts et 11 passes sur la période). Derrière, ce duo, un homme pousse pour instaurer l’idée d’un trio : Kylian Mbappé. Mais le Parisien peine à se faire une place au soleil (et dans l’axe) et reste, en sélection, dans l’ombre du tandem.

2020, année de tests inaboutis

Ce n’est pas faute d’avoir essayé, pourrait répondre DD. Jusque fin 2019, le patron des Bleus a misé sur la continuité du Mondial russe, avec une utilisation ultra-poussée du 4-2-3-1 (14 matches sur 17). Pourquoi changer une équipe mais surtout un schéma qui gagne ? A cette question, Deschamps a voulu aller plus loin : résoudre l’équation en leur absence. Mais il n’a pas encore trouvé la clé de la cellule dorée dans laquelle son duo l’a finalement piégé.

Par leur profil si particulier et si complémentaire, les deux hommes ont fait voler en éclats le semblant de concurrence que nécessite une sélection avec de telles ambitions. Leur symphonie est si bien réglée que le costume devient trop grand ou pas assez ajusté aux remplaçants potentiels : Nabil Fekir, Wissam Ben Yedder, Jonathan Ikoné, Houssem Aouar ont tous échoué dans leur mission d’incarner une alternative possible. Sans eux, point de salut. Et donc point de plan B dans ce 4-2-3-1.

Alors, en 2020, Deschamps a décidé de changer de système tactique. Si les hommes ne correspondent pas en poste pour poste, changeons les postes. Après un test fin 2019, la rentrée tricolore de septembre aura marqué l’avènement de courte durée du 3-4-1-2. En cause, un problème de culture tactique et un duo Mbappé - Giroud dans l’axe qui se marche sur les pieds. Le passage au 4-3-1-2 en octobre a posé le même souci de complémentarité entre les deux pointes. Et ce n’est pas le 4-4-2 désastreux de la Finlande mercredi qui a résolu l'équation, loin de là.

Le 4-2-3-1 hybride de Russie n’a plus lieu d’être

Alors, pour l’avenir et notamment cet Euro 2020 déplacé en 2021, que peut encore tenter Deschamps ? Le 4-2-3-1 de fortune imaginé au Mondial Russe, avec un Blaise Matuidi piston gauche en mode rustine est désormais caduque après le départ de celui-ci à Miami, l’écartant, de fait, de la sélection tricolore. Qui pour endosser le costume du polymorphe Matuidi ? Pas grand monde.

Mais, sur les côtés, Kingsley Coman ressemble de plus en plus à une évidence tant son profil manque à un jeu tricolore beaucoup trop neutre sur les ailes lors des dernières sorties. Une attaque à quatre têtes est-elle possible avec Coman, Griezmann, Mbappé et Giroud tous ensemble sur le terrain ? Elle ne serait pas inédite (Moldavie, novembre 2019) mais ressemblerait à nouveau à un pari d’un Deschamps qui serait, en partie, obligé de sacrifier son sacro-saint équilibre défensif.

Mais puisque 2020 est une année-test et qu’on espère, dans tous les domaines, que 2021 soit beaucoup plus lisible, autant jouer la carte à fond. Quoi de mieux qu’un choc face au Portugal à l’extérieur pour vérifier si ce nouveau 4-2-3-1 aux airs de 4-2-4 peut résister au crash ?

