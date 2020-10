L’Allemagne ne se rassure pas. Après une victoire compliquée (1-2) face à la même Ukraine contre laquelle la France a déroulé (7-1) mercredi dernier, la Mannschaft a concédé le nul (3-3) à domicile face à la Suisse, ce mardi à Cologne, au cours d’une rencontre durant laquelle elle n’a jamais mené au score, laissant entrevoir de nouvelles largesses défensives. Timo Werner et Kai Havertz ont d’abord répondu aux réalisations de Mario Gavranovic et Remo Freuler, avant que Serge Gnabry n’égalise après le doublé de Gavranovic. Les hommes de Joachim Low restent deuxième du groupe 4 de la Ligue A en Ligue des nations, derrière l’Espagne qui s’est fait surprendre (1-0) en Ukraine .

Alors que Jérôme Boateng, écarté de la sélection par Low, fait la une des magazines en Allemagne pour son retour à son meilleur niveau, la défense de l’équipe nationale ne s’arrête plus d’encaisser des buts. Face à la Suisse, la Mannschaft vient ainsi d’enchaîner un sixième match consécutif toutes compétitions confondues en prenant au moins un but et le deuxième en moins d’une semaine en en prenant trois, (3-3 contre la Turquie en amical mercredi dernier).