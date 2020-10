Celle-là, on ne l’avait pas vue venir. Terrassée par l’équipe de France (7-1) mercredi dernier, battue par l’Allemagne samedi (2-1), l’Ukraine, largement remaniée, a donc fait tomber l’Espagne. En frappant trois fois au but, et en ayant 30% de possession de balle. Bien organisée et solidaire, à l’image de la jeune charnière Zabarnyi-Mykolenko, 18 et 21 ans, la formation de l’ancien buteur du Milan AC a fait mouche grâce à Viktor Tsygankov. Le nouvel entrant a profité d’un caviar d’Andriy Yarmolenko – et du bloc complètement désorganisé de l’Espagne sur un simple six mètres – pour tromper un David De Gea qui avait très mal lu cette action (1-0, 76e).