La Belgique fait un grand pas vers le Final Four. Efficaces et très disciplinés derrière, les Diables Rouges ont dominé l’Angleterre dimanche soir (2-0), lors de la 5e journée de la Ligue des Nations. S’ils ne perdent pas face au Danemark mercredi, les hommes de Roberto Martinez rejoindront donc l’équipe de France dans le final à quatre de la compétition, qui aura lieu en octobre 2021. Des Danois vainqueurs de l’Islande in extremis dans le même temps (2-1) grâce à un doublé de Christian Eriksen. L’Angleterre, elle, est définitivement hors course.