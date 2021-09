Ce sont deux cadres historiques des Bleus. Et leur absence ne passe donc pas inaperçue. Il a beaucoup été question d'Olivier Giroud et de Steve Mandanda lors de la conférence de presse de Didier Deschamps ce jeudi, après l'annonce par le sélectionneur d'une liste de 23 joueurs pour le Final Four de la Ligue des nations dont les deux joueurs ne font pas partie. Les cas sont différents mais la justification est similaire. Deschamps a justifié cette décision sur des critères purement sportifs. Y compris pour Giroud, que le boss des Bleus avait déjà écarté en septembre.

La tendance se confirme pour l'homme aux 46 buts sur le maillot tricolore, égratigné par le sélectionneur dans une interview accordée au mois d'août à L'Equipe et déjà écarté des Bleus lors du rassemblement de septembre. "Je ne vais pas vous expliquer ça plus que je ne l'ai fait, je fais des choix sportifs par rapport à d'autres joueurs qui sont présents et qui ont donné satisfaction lors du dernier rassemblement", a-t-il lâché au sujet du Milanais, qui s'est dit "surpris" dimanche dernier dans Téléfoot sur son absence du groupe tricolore en septembre.

Mais le contexte ne jouait de toute façon pas vraiment en faveur de Giroud. Après des débuts tonitruants sous le maillot d'AC Milan en août, l'ancien Montpelliérain a enchaîné les pépins en septembre. Touché par le Covid, il a ensuite été victime d'un lumbago et n'a fait son retour sur les terrains que dimanche dernier, en face à la Spezia. Entré pour la dernière demi-heure de la défaite des Rossoneri face à l'Atlético de Madrid mardi en Ligue des champions (1-2), Giroud manquait cependant de temps de jeu et de buts pour retrouver les Bleus.

Costil est là "parce qu'il est performant"

Mandanda, lui, était bien présent en septembre. Mais depuis, tout est allé de travers pour le gardien de l'Olympique de Marseille, désormais relégué au rang de doublure de Pau Lopez en club. Il n'a plus joué la moindre minute depuis la victoire face à Saint-Etienne fin août et cette absence de temps de jeu a conduit Deschamps à se passer de ses services pour le Final Four, malgré son vécu au sein des Bleus. "Je fais des choix sportifs, la vie de groupe c'est une autre chose, a expliqué le sélectionneur. Même si Steve est un habitué de l'équipe de France, par rapport à sa situation actuelle, j'ai pris cette décision."

Cette expérience du groupe tricolore aurait pu être mise en avant par Deschamps pour justifier le remplacement de Mandanda par Benoît Costil pour le statut de troisième gardien des Bleus derrière Hugo Lloris et Mike Maignan. Il n'en a rien été, même si le portier bordelais présente aussi l'avantage de ne pas débarquer en terre inconnue à Clairefontaine. "Benoît est venu plusieurs fois en équipe de France, même si par moments il a connu des pauses, a résumé Deschamps. Mais s'il est là ce n'est pas parce que je le connais mais parce qu'il est performant."

C'est donc également un critère sportif qui a poussé le sélectionneur à faire appel à Costil, 34 ans, plutôt que d'intégrer un gardien plus jeune à l'équipe de France. Même si le statut particulier de numéro trois parmi les portiers des Bleus laisse peu de place à l'hypothèse d'une titularisation de Costil durant cette Ligue des nations. Le Bordelais, auteur d'un bon début de saison à Bordeaux où il est toujours un cadre indispensable, présentait au moins l'avantage de cocher toutes les cases. Il n'en fallait pas plus pour convaincre Deschamps de le rappeler chez les Bleus.

