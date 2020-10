Le système : Un 4-4-2 pour continuer à aller mieux

Pas de gros doutes sur le schéma tactique pour Didier Deschamps : le 4-4-2 est la voie. Et un gage de sureté. De retour lors du match amical remporté facilement face à l'Ukraine (7-1), mercredi dernier, le système a permis aux Bleus de retrouver un équilibre collectif et de redevenir imprévisibles quand ils attaquent. Selon l'AFP, L'Equipe et RMC, il sera utilisé dimanche face au Portugal, lors de ce match symbolique, qui marque le retour au Stade de France de la Seleção das Quinas, quatre ans après son sacre lors de l'Euro 2016.

Un 4-4-2, mais avec quelle animation ? A priori, ce sera un losange, avec N'Golo Kanté en pointe basse. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, samedi, Deschamps a confirmé que cette distribution lui permettait d'optimiser le positionnement de son trio d'animateurs. "Cela me permet d'avoir un triangle offensif très intéressant. Avec deux attaquants et un dessous. Cela les met dans les meilleures dispositions. Cela n'empêche pas Mbappé de jouer sur un côté, comme il le fait au PSG", a précisé le technicien basque. "On est capables d'être plus dangereux comme ça. Je peux organiser différemment autour mais le premier objectif, c'est le positionnement des joueurs offensifs".

Les joueurs : Kanté, Rabiot et Hernandez attendus dans le onze

Deux changements sont à prévoir dans l'arrière-garde : les sorties de Dayot Upamecano, blessé face à l'Ukraine et sorti à la mi-temps, et de Lucas Digne. Raphaël Varane va logiquement remplacer le joueur du RB Leipzig dans l'axe droit de la charnière aux côtés de Presnel Kimpembe. A gauche, Lucas Hernandez va faire son retour sur le côté après avoir joué dans l'axe en septembre dernier face à la Croatie (4-2). Dans la cage, le capitaine Hugo Lloris fait son retour après avoir laissé Steve Mandanda et Mike Maignan jouer face à l'Ukraine.

Au milieu de terrain, on change tout. Exit le quatuor Tolisso - Nzonzi - Camavinga et Aouar. N'Golo Kanté sera le premier élément pour la récupération. Entré en jeu face à l'Ukraine, Paul Pogba va retrouver sa place en tant que relayeur. La surprise, qui est aussi une confirmation de ce qu'on a vu en septembre, est qu'Adrien Rabiot va occuper l'autre poste de relayeur. A priori, Deschamps va opter pour un onze un poil plus défensif que face à l'Ukraine.

Devant ce trio, Antoine Griezmann sera dans sa position axiale préférentielle. Olivier Giroud et Kylian Mbappé formeront eux le duo d'attaque. Les retours de Griezmann et Mbappé condamnent Houssem Aouar et Anthony Martial.

Les compositions probables

France :

Lloris (G - Cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Rabiot, Kanté, Pogba - Griezmann - Giroud, Mbappé

Sélectionneur: Didier Deschamps.

Portugal :

Rui Patricio (G) - Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - William Carvalho (ou Moutinho), Danilo Pereira, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Joao Felix, Ronaldo (Cap.)

Sélectionneur : Fernando Santos.

Arbitre: Carlos del Cerro Grande (ESP).

