Devenu centenaire ce mardi avec le Portugal, Cristiano Ronaldo, auteur de son 100e et 101e but face à la Suède, est un homme heureux. "Ce sont deux buts importants car j'ai réussi à atteindre ce record que je cherchais", a déclaré le quintuple Ballon d'or au micro de la télévision publique portugaise RTP, après la victoire de la Seleçao lors de la deuxième journée de la Ligue des nations (2-0). "Je suis très heureux, d'abord car l'équipe a gagné (...) et bien sûr le record du centième puis du 101e, avec deux énormes buts...", a ajouté l'attaquant vedette de la Juventus Turin.