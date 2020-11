Ligue des Nations

Les défenseurs Alessandro Bastoni (Inter Milan) et Gian Marco Ferrari (Sassuolo), ainsi que le milieu de terrain Mattia Zaccagni (Hellas Vérone), un nouveau venu, ont été convoqués avec la sélection italienne. Ils doivent pallier les forfaits des défenseurs Angelo Obinze Ogbonna (West Ham) et Alessio Romagnoli (AC Milan) mais aussi les possibles arrivées tardives voire les absences dues au coronavirus. Plusieurs clubs italiens, comme la Lazio Rome, l'AS Rome ou la Fiorentina, sont en effet à l'isolement et les autorités sanitaires de leurs régions respectives n'ont pas encore autorisé les départs des internationaux vers les sélections.