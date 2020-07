LIGUE DES NATIONS - Comme pour le Final 8 de la Ligue des champions, l'UEFA pourrait imposer le huis clos pour les rencontres de la Ligue des nations, y compris en France qui a pourtant maintenu mardi la jauge de 5 000 spectateurs dans ses enceintes sportives.

Le 8 septembre prochain, ce sera le remake de la finale de la Coupe du monde 2018 au Stade de France. Mais à cause de la pandémie de coronavirus, ce France-Croatie se déroulera au mieux avec 5000 spectateurs. Car selon L'Equipe, l'UEFA songe à imposer le huis clos pour tous les matches de la Ligue des nations, au même titre que pour le Final 8 de la Ligue des champions qui se tiendra en août à Lisbonne.

Décision la semaine prochaine ?

"J'ai entendu cela aussi mais je n'en sais pas plus encore. L'UEFA envisage cette possibilité mais elle n'a pas encore pris de décision définitive. Si elle le décide, on obéira mais ce serait dommage. Les gens ont envie de voir du football et l'équipe de France", a confié Noël Le Graët à L'Equipe, qui assure que l'UEFA pourrait prendre sa décision définitive la semaine prochaine. A l'occasion de la nouvelle édition de la Ligue des nations, trois rencontres sont programmées à domicile d'ici la fin de l'année : France-Croatie le 8 septembre, France-Portugal le 11 octobre et France-Suède le 17 novembre.

Mardi, le ministère des sports a confirmé le maintien de la jauge de 5 000 spectateurs dans les enceintes sportives françaises, tout en assurant que des dérogations seraient possibles à partir du 15 août dans les régions où les conditions sanitaires le permettront. A l'heure actuelle, la France est l'un des rares pays européens à accueillir du public. Mais la Ligue des nations est une compétition de l'UEFA, qui aura donc le dernier mot sur cette question.

