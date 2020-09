La Belgique et l'Islande s'étaient déjà rencontrées lors de la première édition de la Ligue des Nations : en 2018, les Diables Rouges l'avaient emporté 3-0 à Reykjavík le 11 septembre, alors que le 15 novembre, au Stade Roi Baudouin, les hommes de Roberto Martinez avaient gagné 2-0 grâce à un doublé de Michy Batshuayi. Ce fut encore plus simple cette fois pour la 1re nation au classement FIFA, qui a pourtant concédé un but dès la 11e minute suite à un tir de Fridjonsson dévié par Denayer.

L'avantage islandais n'a toutefois duré que deux minutes, Witsel égalisant en inscrivant son 10e but sous le maillot des 3es de la dernière Coupe du monde. Les Belges prenaient ensuite l'avance peu après le quart d'heure sur un but de Batshuayi. La suite fut un caviar offert par Kevin De Bruyne pour permettre à Dries Mertens de mener 3-1 à la 50e La dernière demi-heure a permis à Axel Witsel et ses équipiers de poursuivre leur domination avec un nouveau but de Batshuayi (4-1, 70e), son 18e en 30 sélections.