Ligue des Nations

Un résultat nul pour un match qui n’était pas franchement mieux. L’Italie et la Pologne, dos à dos après 90 minutes (0-0), n’ont pas régalé et, surtout, manqué une belle opération, alors que les Pays-Bas avaient été tenus en échec juste avant par la Bosnie (0-0). La Pologne reste donc troisième du groupe 1 de la Ligue A, tandis que l’Italie, toujours en tête avec un point d’avance, manque l’occasion de se détacher à la première place.

Immobile sur le banc, c’est Chiesa, Belotti et Pellegrini qui avaient les clés de l’attaque, et s’ils ont bien combiné par moment, ils ont symbolisé l’incapacité de la Squadra Azzurra à battre Fabianski. L’Italie, où Marco Verratti et Alessandro Florenzi, les deux Parisiens, ont débuté tandis que Moise Kean a ramené du punch après son entrée en fin de match, n’a cadré que 3 de ses 15 tirs cadrés. Chiesa, qui a mis sa frappe à six mètres à côté à la 11e minute, a raté l’occasion de faciliter le match de son équipe.