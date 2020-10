Enfin. Après deux matches nuls dans cette Ligue A de la Ligue des Nations, l’Allemagne est parvenue à décrocher un succès. Ce ne fut pas sans peine (1-2), face à une Ukraine maladroite devant et qui peut avoir des regrets, mais l’essentiel est là pour l’équipe de Joachim Löw, qui prend la deuxième place du groupe 4 et reste à deux points de l’Espagne.

Ce n’est pas tellement une surprise de voir l’Allemagne s’imposer en Ukraine, quelques jours après la gifle reçue par l’équipe de France (7-1), mais pourtant la Nationalmannschaft, qui a retrouvé ses Munichois, entre autres, pour proposer un onze de départ plus solide que face à la Turquie (3-3) quelques jours plus tôt, a ménagé le suspense. Et laissé espérer l’Ukraine bien plus qu’elle n’aurait dû, avec ses 17 frappes tentées au cours du match dont 13 cadrées.

Bushchan, pour le meilleur et pour le pire

Sauf que nos voisins d’Outre-Rhin se sont endormis quelques instants après avoir fait le break, alors qu’ils faisaient souffrir le martyre à une défense qui en est désormais à 13 buts encaissés sur ses trois dernières sorties. La faute, surtout, au portier du Dynamo Kiev Georgi Bushchan, qui fut de tous les coups ce soir. Les bons comme les mauvais. Côté pile, il y a ces arrêts à la pelle (5e, 14e, 31e, 35e, 51e, 57e, 82e), qui ont participé à garder les siens dans le match. Surtout après l’ouverture du score allemande par Matthias Ginter sur un ballon centré par Rüdiger dans la surface (0-1, 20e).

Julian Draxler, à nouveau titulaire ce samedi, et ses coéquipiers ont alors fait vivre un calvaire à leurs adversaires jusqu’à la pause, sans parvenir à se détacher. Ce fut le cas au retour des vestiaires, sur une énorme bourde du goal ukrainien, qui a relâché un centre de Klostermann sur la tête de Goretzka, auteur du but le plus chanceux de l’année (0-2, 49e). Après plusieurs grosses occasions, où Bushchan s’est donc rattrapé, l’Allemagne a peu à peu baissé en intensité, plus si nombreux devant les cages adverses.

Et sur un tacle non maîtrisé de Niklas Süle un quart d’heure avant la fin, les Bleus et Jaunes ont obtenu un penalty, et une chance inespérée de marquer, eux qui avaient gâché de nombreuses situations d’attaque en première période et cadré pour la première fois du match à la 60e minute. Ruslan Malinovskyi a trompé Neuer et relancé le match (1-2, 77e).

Mais les locaux ont continué à manquer de lucidité à l’approche du but adverse pour laisser échapper le point du nul, pour s’enfoncer à la dernière place du groupe. L’Allemagne va maintenant tenter d’enchaîner, face à la Suisse, battue dans le même temps par l’Espagne (1-0), dans trois jours.

