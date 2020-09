Marco Asensio (24 sélections avec la Roja) a été absent presque onze mois entre juillet 2019 et juin 2020, après qu'il s'est rompu le ligament croisé antérieur et le ménisque externe de son genou gauche pendant un match amical contre Arsenal à Miami. Opéré en août et passé par huit mois de rééducation, Asensio a profité de l'arrêt forcé de trois mois lié à la pandémie de coronavirus pour revenir à temps et disputer les dix dernières journées de championnat avec le Real Madrid.