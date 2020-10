Ligue des Nations

M.P. : "Ça n'a aucune espèce d'importance. Just Fontaine avait marqué 30 buts et il avait joué moins de matches que moi, c'est pareil. Je ne suis pas dans la comptabilité. Je suis content pour Giroud (ndlr : 40 contre 41 pour Michel Platini), je suis content pour (Thierry) Henry (ndlr : recordman avec 51 buts). J'espère qu'il y aura toujours des joueurs de l'équipe de France qui marqueront beaucoup de buts. Les records sont faits pour être battus. Si Olivier Giroud bat mon record, je serais très content pour l'équipe de France et pour lui."

M.P. : "Olivier Giroud, s'il joue devant, c'est parce qu'il a les qualités pour être avant-centre, plus qu'autre chose. Et Didier Deschamps, s'il le fait jouer, c'est parce qu'il pense que Giroud mérite de jouer. Qu'il soit critiqué, ça m'intéresse peu. Si Didier Deschamps pense qu'Olivier Giroud est la bonne personne à la bonne place, il le met. Après, je ne suis pas le sélectionneur de l'équipe de France et quand j'étais sélectionneur, ça m'aurait embêté que quelqu'un me dise ce que je dois faire. Je respecte le boulot. Didier Deschamps sait très bien faire le sien. S'il pense qu'Olivier Giroud est le plus apte, il met le plus apte. Après, qu'il (Giroud) soit critiqué... On a tous été critiqués, même Pelé a été critiqué !"