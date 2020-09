Ligue des Nations

Cristiano Ronaldo est très incertain pour le match du Portugal contre la Croatie samedi à Porto. " Je doute beaucoup que demain (samedi) il soit OK à 100 %", a dit Fernando Santos ce vendredi lors d'une conférence de presse. Le quintuple Ballon d'or a manqué vendredi l'entraînement collectif pour le troisième jour consécutif et " a poursuivi le travail de gymnase ", a précisé Santos.

L'attaquant portugais, qui s'était "très bien entraîné" lundi et mardi, a commencé à souffrir de cette infection mercredi. "Tout à coup, l'un de ses orteils était rouge. On dirait une piqûre d'abeille", a expliqué l'entraîneur en précisant que le buteur de 35 ans avait été placé sous antibiotiques après avoir été observé par un dermatologue. "Maintenant, il faut attendre (...). Une blessure, on peut avoir une idée de combien de jours sont nécessaires pour le rétablissement. Une infection, on ne sait jamais", a regretté le technicien.