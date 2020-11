C'est un match nul qui laissera un goût amer aux deux équipes. Et une sensation sans doute très étrange à Sergio Ramos. Devenu recordman européen du nombre de sélections internationales (177), juste devant la légende italienne Gianluigi Buffon, le défenseur madrilène aurait pu, à deux reprises, battre Yann Sommer sur penalty. Mais le capitaine de la Roja a raté ses deux tentatives et son équipe a été contrainte de partager les points face à une formation suisse réduite à dix en fin de match (1-1).

C’est dans un contexte particulier que la Nati s’est présentée face à la Roja ce samedi soir. Orpheline du moindre succès dans cette Ligue des Nations, la Suisse a annoncé, via un communiqué, quelques minutes avant le coup d’envoi, deux cas positifs au Covid au sein de sa sélection, Silvan Widmer (défenseur) et Oliver Redwyl (préparateur physique), sans pour autant remettre en cause la tenue du match. Malgré cela, les locaux ont attaqué fort et ont pris les devants grâce à un but de Remo Freuler (26e), bien servi en retrait suite à un excellent débordement de Breel Embolo. Quelques minutes plus tard, les Helvètes ont bien failli doubler la mise, mais le coup-franc frappé par Ricardo Rodriguez a obligé Unai Simon à réaliser une parade décisive (28e).