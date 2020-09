Didier Deschamps n’en a pas fait grand mystère. A l’occasion de ce premier rassemblement de l’année et dans la foulée ce qu’il avait aimé face à l’Albanie (0-2), où il avait aligné une défense à trois éléments, le sélectionneur de l’équipe de France a décidé de remettre le couvert pour l’entame de la Ligue des Nations, samedi en Suède. Pour lancer la saison, DD devrait lancer ses hommes en 3-5-2. C’est ce que rapportent L’Equipe et l’AFP après la mise en place du jour.

Dans les buts, aucune surprise : Hugo Lloris, qui avait manqué à l’automne suite à sa blessure au coude, fêtera sa 115e cape. Il commandera une défense inédite et formée de trois hommes : Raphaël Varane, Presnel Kimpembe à sa gauche et le petit nouveau Dayot Upamecano, brillant avec Leipzig en Ligue des champions. Il évoluera à droite du trio. Lucas Digne, à gauche, et Léo Dubois, seul latéral droit de métier retenu dans la liste, s’occuperont de l’animation sur les couloirs.