Eduardo Camavinga, Dimitri Payet et Olivier Giroud n'ont ni la même expérience en sélection, ni le même poids dans le groupe mais ils partagent une situation : Didier Deschamps a décidé de les écarter de la sélection. Les raisons sont différentes, le constat est le même : ces trois-là n'étaient pas à Clairefontaine en septembre. Mais, depuis, leur retour en Bleu se justifie assez facilement. Ont-ils la moindre chance de mettre un orteil dans le groupe pour la Ligue des Nations ? Ou leur sort est-il déjà scellé ? Retour sur trois condamnés qui font tout pour trouver le chemin de la rédemption.

Olivier Giroud : Sacrifié pour de bon ?

Pourquoi Didier Deschamps le boude ? "C'est simplement un choix sportif". Voilà comment le sélectionneur avait justifié l'absence de Giroud lors de la rentrée de septembre. Mais on n'est pas obligé de le croire pour autant. Giroud paie sa sortie maladroite sur Kylian Mbappé lors de la préparation de l'Euro. Le Milanais est le fusible qui devait sauter après l'Euro calamiteux, il est le grand sacrifié parmi les champions du monde. Son âge, 35 ans ce jeudi, est un argument tout comme le retour de blessure d'Anthony Martial.

Quels sont ses arguments ? Didier Deschamps l'a suffisamment mis en garde ces dernières années contre son manque de temps de jeu pour ne pas désormais se satisfaire de son changement de statut. Titulaire en Serie A, et buteur deux fois, il est constamment entré en jeu en Ligue des champions. Voilà pourquoi l'argument du "choix sportif" tient peu le concernant. Autre atout, les prestations laborieuses de septembre qui ont rappelé à quel point sa présence offrait d'autres perspectives à une attaque qui s'est cherchée face à la Bosnie ou en Ukraine. Il n'est pas le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus pour rien.

A-t-il la moindre chance de revenir ? Giroud n'a pas franchement plaidé sa cause dimanche dans Téléfoot : "Oui, mon absence m'a surpris, un peu. Surtout, le fait de ne pas avoir été mis au courant avant." Voilà qui ne va pas arranger ses relations avec son sélectionneur. Alors que Martial est apte, il apparaît peu probable d'assister à son retour lundi prochain à Clairefontaine. Giroud n'est pas condamné, personne ne l'est avec Didier Deschamps. Mais l'ancien Gunner, récemment testé positif au Covid-19 et amoindri par des douleurs au dos, n'a jamais semblé aussi loin de l'équipe de France.

Dimitri Payet : Pas une tronche de doublure

Pourquoi Didier Deschamps le boude ? L'histoire entre les deux est faite de hauts (Euro 2016) et de bas (tournée sud-américaine en 2013). Didier Deschamps lui a parfois reproché son manque d'investissement mais lui a aussi laissé les clés du camion quand le Réunionnais marchait sur l'eau. Payet, qui a raté les Mondiaux 2014 (choix de Deschamps) et 2018 (blessure), n'a plus été appelé depuis trois ans, victime de l'émergence de la nouvelle génération dans les couloirs (Mbappé, Coman, Dembélé, Martial, Thuram). En 2019, déjà intenable avec l'OM, Payet avait vu ses espoirs douchés : "Le faire revenir se ferait au détriment de joueurs qui ont répondu à mes attentes et ce n'est pas forcément ma logique", se justifiait Deschamps. Et comme Giroud, son âge (34 ans) ne plaide pas en sa faveur et ses performances moyennes en Ligue des champions, quand il la joue, non plus.

Dimitri Payet, buteur à deux reprises avec l'OM face au RC Lens en première période, le 26 septembre 2021 en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Quels sont ses arguments ? Depuis que Jorge Sampaoli a pris les rênes de l'OM, Marseille a le droit à la meilleure version de Payet. Et quand le meneur olympien est en confiance, quand il sent l'amour de son coach, il atteint un niveau que peu de joueurs sont capables de toucher du doigt. Auteur de cinq buts et une passe décisive en cinq matches et sur la lignée d'une fin de saison canon, Payet possède un profil peu commun dans le groupe France. Sa précision sur coup de pied arrêtés et son sens du collectif en feraient une doublure idéale à Antoine Griezmann désormais installé en soutien des attaquants.

A-t-il la moindre chance de revenir ? Est-ce que Didier Deschamps rappellera Payet pour en faire une doublure ? Se poser la question, c'est déjà y répondre. Chaque fois que le Marseillais est revenu à Clairefontaine, c'est qu'il tutoyait le onze type. Aujourd'hui, difficile pour lui d'y prétendre malgré sa forme actuelle. Dommage, parce qu'un Payet en feu est une arme redoutable dans n'importe quelle équipe.

Eduardo Camavinga : La rédemption madrilène

Pourquoi Didier Deschamps le boude ? Parce qu'Eduardo Camavinga a connu une saison indigne de son talent à Rennes l'an passé. Après avoir ébloui l'automne bleu lors de ses trois premières sélections, il a logiquement raté l'Euro alors qu'une autoroute s'ouvrait devant lui. "Il a eu des lendemains compliqués, très compliqués, pour différentes raisons certainement", se justifiait Didier Deschamps en mai dernier. Même en Espoirs, il a fini par perdre sa place de titulaire. Les présences de Jordan Veretout et d'Aurélien Tchouaméni dans la liste en septembre ont dû lui donner encore plus de regrets. Et les débuts percutants du Monégasque en sélection ajoutent un obstacle à son retour.

Eduardo Camavinga lors du match Inter-Real Madrid. Crédit: Imago

Quels sont ses arguments ? Son arrivée au Real Madrid l'a sans doute libéré. Camavinga a disputé toutes les rencontres des Merengues depuis son arrivée et a même débuté sa première rencontre de Ligue des champions mardi. L'ancien Rennais s'est très vite imposé dans l'un des meilleurs clubs du monde, un argument massue pour son retour. A 18 ans, l'avenir lui appartient toujours et Deschamps est convaincu par son talent. D'autant que N'Golo Kanté, positif au Covid-19 et en quarantaine, devrait manquer le Final Four de la Ligue des Nations et Corentin Tolisso est toujours forfait…

A-t-il la moindre chance de revenir ? C'est peut-être encore un peu tôt mais Camavinga, l'un des plus grands talents de sa génération, possède des arguments solides. Il ne serait pas étonnant de le revoir à Clairefontaine dès lundi. Sauf gros gadin, l'avenir de l'équipe de France passe de toute façon par lui. Mais si Deschamps maintient à court terme sa confiance en Tchouaméni et Veretout, Camavinga devra encore patienter un peu.

