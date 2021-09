Pas de Final Four de Ligue des nations pour Olivier Giroud. Comme en septembre, l'attaquant de l'AC Milan ne fait pas partie de la liste des 23 Bleus annoncée jeudi par Didier Deschamps pour disputer la phase finale de la compétition. Pas plus que Steve Mandanda, qui a perdu sa place de titulaire dans le but de l'Olympique de Marseille. Le Bordelais Benoît Costil a été rappelé en tant que troisième gardien. Lucas Hernandez et Benjamin Pavard font leur retour dans un groupe tricolore où ne figure pas Eduardo Camavinga. La France affrontera la Belgique jeudi prochain à Turin, en demi-finale. En cas de victoire, elle retrouvera le vainqueur du duel entre l'Espagne et l'Italie le dimanche 10 octobre à Milan.

Double peine pour Mandanda

Ligue des Nations La surprise Gavi et aucun joueur du Real : la liste de l'Espagne pour le Final Four IL Y A 2 HEURES

Cette nouvelle absence de Giroud était pressentie. Déjà parce que l'attaquant de l'AC Milan a été atteint par le Covid-19 après un début de saison prometteur sous ses nouvelles couleurs. Surtout parce que Deschamps semble avoir tourné la page avec le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 46 réalisations. Le sélectionneur tricolore a préféré maintenir sa confiance à Anthony Martial, malgré un temps de jeu en baisse à Manchester United, Wissam Ben Yedder, de retour en forme avec Monaco, et Moussa Diaby, appelé pour la première fois en septembre dernier. Ils complètent un secteur où figurent évidemment Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Pour Mandanda, c'est la double peine. Après avoir vu Pau Lopez lui ravir le statut de gardien numéro un à l'OM, le portier olympien perd également sa place chez les Bleus au profit de Benoît Costil, numéro trois au poste derrière Hugo Lloris et Mike Maignan. Un choix fort du sélectionneur tricolore compte tenu de l'expérience de Mandanda en équipe de France, toujours précieuse dans le cadre d'un mini-tournoi comme celui qui attend les Tricolores en Italie.

Steve Mandanda Crédit: Getty Images

Pas de Nkunku ni de Camavinga

En défense, Deschamps enregistre les retours de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, convalescents lors du dernier rassemblement des Bleus en septembre. Dayot Upamecano est lui aussi présent après avoir manqué les derniers matches de l'équipe de France sur blessure. Le défenseur du Bayern Munich a notamment été préféré à Clément Lenglet, qui n'a quasiment plus joué avec le FC Barcelone depuis un mois. Jules Koundé, qui a purgé ses deux matches de suspension après son expulsion contre la Bosnie, est également présent, tout comme les habitués Lucas Digne, Léo Dubois, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe.

Il y avait potentiellement des surprises à attendre au milieu. Notamment avec le début de saison éblouissant de Christopher Nkunku avec le RB Leipzig et le retour au premier plan d'Eduardo Camavinga au Real Madrid. Aucun de ces deux joueurs ne fait partie de la liste de Deschamps. Le sélectionneur tricolore a préféré rappeler trois novices de septembre, Julien Veretout, Aurélien Tchouaméni et Théo Hernandez, retenu au milieu plutôt qu'en défense. Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot, appelés le mois dernier après les défections de Corentin Tolisso et N'Golo Kanté, toujours indisponibles, ont été reconduits.

La liste des 23 Bleus pour le Final Four

Gardiens : Costil, Lloris, Maignan

Défenseurs : Digne, Dubois, L. Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard, Upamecano, Varane

Milieux : Guendouzi, T.Hernandez, Pogba, Rabiot, Tchouaméni, Veretout

Attaquants : Ben Yedder, Benzema, Diaby, Griezmann, Martial, Mbappé

Ligue des Nations Camavinga, Giroud, Payet : boudés par Deschamps, sont-ils condamnés ? IL Y A 14 HEURES