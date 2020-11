On le sait, rien n'est plus important que la Ligue des champions pour Didier Deschamps. Seuls quatre membres du dernier rassemblement sont privés de C1 cette saison : Mike Maignan, Lucas Digne, Houssem Aouar et Wissam Ben Yedder. Mais tous l'ont déjà jouée. Briller en Ligue des champions, voilà le critère de sélection ultime. Parce que Deschamps a une haute estime du niveau international et régner dans un championnat aussi prestigieux soit-il ne peut pas suffire. A ce titre, deux hommes peuvent s'inviter ce jeudi dans une liste qui semble pourtant fermée à double tour : Alassane Pléa et Marcus Thuram.

Alors que les blessures épargnent le groupe de Didier Deschamps même s'il faudra surveiller d'un oeil le bulletin de santé d'Edouardo Camavinga et Kylian Mbappé, alors que les 24 d'octobre ont globalement donné satisfaction, le duo est l'une des rares menaces, avec Ousmane Dembélé en jambes à Barcelone, qui pèsent sur ceux qui ont défendu le maillot bleu le mois dernier. Le premier, appelé en octobre 2018 et en novembre 2019, compte déjà une sélection mais n'est plus revenu depuis un an. Le second a connu toutes les sélections de jeunes mais n'a pas encore son rond de serviette chez les grands. Pourquoi eux ? Pourquoi maintenant ? Précisément parce que la Ligue des champions les met en lumière et que leur prestation ne peut laisser Didier Deschamps insensible.

Alassane Plea (L) celebrates scoring for Borussia Monchengladbach Crédit: Getty Images

Pléa, la parfaite doublure

Pléa a sans doute un peu d'avance sur son coéquipier de Mönchengladbach. Pas seulement parce que l'ancien Niçois vient de planter un triplé en Ligue des champions à Donetsk. Pas seulement parce qu'il compte déjà une sélection. Pléa est certes en pleine bourre mais son profil colle surtout parfaitement à ce qu'attend Didier Deschamps.

Soyons clair, pour entrer dans le groupe, il faut nécessairement prendre la place d'un attaquant. Aujourd'hui, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé sont intouchables. Kingsley Coman, au profil très rare de pur ailier, a été élu meilleur joueur de la 2e journée de Ligue des champions et sa place semble solide au sein du groupe France. Tout comme celle d'Anthony Martial, très bon avec Manchester United et surtout convaincant avec les Bleus depuis son retour à la rentrée. Reste Wissam Ben Yedder, doublure depuis des mois désormais mais privé de grand frisson avec Monaco en championnat (8e) comme en Europe.

Gladbachs Trainer Marco Rose muss beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg auf Alassane Pléa (l.) und Marcus Thuram (r.) verzichten Crédit: Imago

La jeunesse, l'atout de Thuram

Pléa a pour lui une polyvalence qui peut lui permettre de combler le vide à gauche où aucune tête ne dépasse et de s'adapter à tous les systèmes que teste Didier Deschamps. Il est surtout un besogneux et il faut se souvenir de ses efforts et de ses compensations à Nice aux côtés de Ben Arfa ou Balotelli qui n'étaient pas des monstres de discipline défensive. Facilement intégrable dans un groupe, Pléa, attaquant d'espace et de profondeur, est une doublure parfaite qui offre une alternative à Ben Yedder.

Marcus Thuram part d'un peu plus loin. "Il est intéressant, disait de lui Deschamps en novembre 2019. Il joue comme deuxième attaquant axial et fait partie des joueurs que l'on suit. Même si son papa ne s'appelait pas Lilian, on le suivrait aussi." Thuram a deux atouts. D'abord sa jeunesse (23 ans contre 27 pour Pléa et 30 pour Ben Yedder). A l'heure où Didier Deschamps ouvre son groupe à une nouvelle vague incarnée par Upamecano, Aouar et Camavinga, il entre dans cette catégorie de joueurs qui peuvent s'inscrire sur le long terme. Et son doublé face au Real Madrid en Ligue des champions la semaine dernière lui a permis de signer le coup d'éclat qui lui manquait encore au niveau international.

Alors que l'Allemagne, qui le compare à Haaland, en est déjà raide dingue, Thuram a une vraie carte à jouer ce jeudi. Lui aussi est en concurrence frontale avec Ben Yedder. S'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, ils restent deux attaquants de surface. Ce sera l'un ou l'autre… ou Pléa. L'un des rares suspenses de ce jeudi.

Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) Crédit: Getty Images

