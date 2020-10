Anthony Lopes ne sera pas au Stade de France dimanche pour le match de Ligue des nations entre les Bleus et le Portugal. Le gardien de but de l'Olympique Lyonnais a été testé positif au coronavirus et placé à l'isolement, annonce ce vendredi la fédération portugaise. Le portier de l'OL manquera également Portugal - Suède, prévu mercredi prochain au stade José Alvalade à Lisbonne.