Le Portugal débute parfaitement la défense de son titre. Ce samedi soir, la Seleção a aisément disposé de la Croatie (4-1), dans le cadre de la première journée du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des Nations. Dans un Estadio do Dragão de Porto à huis clos, João Cancelo (41e), Diogo Jota (58e), João Félix (70e) et Andre Silva (90e+5) ont fait le spectacle, alors que Bruno Petkovic a sauvé l'honneur (90e+1). Au classement, les Portugais sont évidemment en tête, tandis que les Croates ferment logiquement la marche.

Au coup d'envoi de cette rencontre, le Portugal était pourtant privé de Cristiano Ronaldo. Une absence de marque mais qui ne s'est clairement pas fait ressentir sur le jeu des hommes de Fernando Santos. D'entrée, les Portugais ont pris leurs adversaires à la gorge, intensifiant leur domination de minute en minute. Une domination marquée notamment par trois montants, touchés par João Félix (22e), Diogo Jota (27e) et Raphaël Guerreiro (34e). Une véritable mainmise finalement récompensée juste avant la pause. Servi sur son côté droit par Bruno Fernandes, João Cancelo a repiqué dans l'axe, avant de déclencher une puissante frappe pied gauche, pleine lucarne, pour tromper un Dominik Livakovic qui, outre sa réussite, a également longtemps retardé l'échéance (41e, 1-0)

A la mi-temps, ce court avantage ne reflétait toutefois en rien l'énorme différence entre les deux équipes. Les Croates, vice-champions du monde en titre, devaient composer, au milieu de terrain, sans Ivan Rakitic ou bien encore Luka Modric. Derrière, la défense, et notamment le couloir gauche, a énormément souffert face notamment aux offensives de Bernardo Silva et de João Cancelo. Malgré ce but de retard, les protégés de Zlatko Dalic n'ont jamais semblé être en mesure de revenir. Pire, ce sont même leurs adversaires qui ont poursuivi sur leur lancée. Cette fois, ils ont attendu moins longtemps avant de pouvoir de nouveau lever les bras. Idéalement trouvé par Raphaël Guerreiro, Diogo Jota ne s'est pas fait prier pour tromper, de près, Dominik Livakovic (58e, 2-0).