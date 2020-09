Steve Mandanda a été contrôlé positif au Covid-19, jeudi. L’information a été révélée dans la soirée à l’issue d’un deuxième test pratiqué sur le portier de l’Olympique de Marseille, appelé pour affronter la Suède, samedi, et la Croatie, mardi, dans le cadre de la Ligue des Nations. Le Marseillais quittera le groupe France vendredi matin.

L’ensemble de l’équipe de France avait eu à se soumettre à un test virologique, mercredi à Clairefontaine. Celui de la doublure d’Hugo Lloris s’est révélé positif et a été suivi d’un deuxième test PCR qui a confirmé le résultat du premier. Steve Mandanda doit donc quitter le rassemblement de l’équipe de France. A cette heure, Didier Deschamps n’a fait appel à aucun remplaçant et les Bleus devraient s’envoler pour Solna avec Hugo Lloris et Mike Maignan.