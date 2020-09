Jason Denayer a ouvert la marque, et son compteur de buts en sélection, dès la 8e minute lors de la première offensive belge alors que jusque-là, les Danois étaient les premiers sur le ballon. Les Scandinaves sont restés combatifs, tenant de réagir à plusieurs reprises, notamment via Eriksen (25e) qui a nécessité un arrêt de grande classe de Simon Mignolet, titularisé en remplacement de Thibaut Courtois, soupçonné d'être atteint par le Covid-19. Mais les Belges se sont mis à l'abri à un quart d'heure du terme via un but de Dries Mertens, son 19e en sélection.