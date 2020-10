Football

VIDEO - "Avec Rabiot, Deschamps a peut-être trouvé le remplaçant de Matuidi"

EQUIPE DE FRANCE – Adrien Rabiot est certainement le joueur qui a le plus séduit face à la Croatie, mercredi. Pour Martin Mosnier et Maxime Dupuis, le Turinois est même celui qui a peut-être marqué le plus de points dans l’optique d’une place de titulaire au milieu de terrain.

