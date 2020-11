Football

VIDEO - Bleus - Giroud ou Martial : Qui Deschamps doit-il titulariser à l'Euro ?

LIGUE DES NATIONS – Très à leurs aises au Portugal et face à la Suède, Anthony Martial et Olivier Giroud se livre un duel indécis pour occuper la pointe des Bleus à l’Euro. Si les statistiques parlent pour Giroud, le Mancunien apporte des options qui pourraient séduire le sélectionneur. Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier ne sont pas d’accord.

