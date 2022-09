Et si Kylian Mbappé était finalement sur la photo ? Alors que l'attaquant parisien avait communiqué, plus tôt dans la journée, qu'il ne prendrait pas part à la séance photo prévue mardi avec l'équipe de France - après le refus de la FFF de modifier la convention des droits à l'image des joueurs avant la Coupe du Monde - l'instance n'a pas tardé à réagir, avec un communiqué publié lundi soir.

Ad

Ligue des Nations Seulement quatre titulaires sur pied : Le cauchemar de DD IL Y A 6 HEURES

"Après des échanges concluants en présence des cadres de l'équipe de France, du président, du sélectionneur et d'un responsable du marketing, la Fédération Française de Football s'engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l'image qui la lie à ses joueurs en sélection", peut-on lire. "La FFF se réjouit de travailler aux contours d'un nouvel accord qui lui permettra d'assurer ses intérêts tout en prenant en considération les préoccupations et convictions légitimes exprimées unanimement par ses joueurs", poursuit l'instance.

Mbappé après Messi et Ramos : pourquoi le PSG n'en a pas fini avec ses problèmes de transfert

Mbappé veut faire bouger les lignes (des contrats) avant le Mondial

L'attaquant du PSG, qui souhaite faire bouger les lignes avant le Mondial, pourrait donc obtenir gain de cause. Si la Fédération évoque des convictions "unanimes" de ses joueurs, ce volte-face est évidemment la conséquence directe du coup de pression mis par l'ancien Monégasque. Reste à savoir ce que signifie "brefs délais".

Pour rappel, Mbappé avait déjà boycotté une opération marketing lors du rassemblement de mars. Le champion du monde estime – difficile de le contredire sur ce point – que l'image de certains joueurs est beaucoup plus utilisée que d'autres, et n'est pas en accord avec toutes les marques associées à la FFF, et donc aux Bleus.

En plus de l'enchaînement des forfaits, voilà donc un autre sujet qui a fait son trou dans l'actualité de l'équipe de France. Avant, enfin, le sportif, avec des rencontres face à l'Autriche jeudi et le Danemark dimanche, en Ligue des Nations.

Giroud peut-il vraiment rêver du Qatar ? "Deschamps a bien rappelé Benzema…"

Ligue 1 Un internaute condamné avec sursis pour injure raciste envers Mbappé 08/09/2022 À 15:04