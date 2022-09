Voilà aussi ce qui distingue les grands joueurs des légendes. Être toujours là, et même un peu plus, quand on les attend. Soit au rendez-vous des plus grands matches ou quand le contexte, sportif ou extra-sportif, réclame une réponse claire, nette et précise. Dans le cas de Kylian Mbappé, les faits sont têtus. Il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il fait et il y a ce qu'il donne sur le terrain. Généralement, tout s'aligne au moment qu'il choisit pour offrir un peu plus de majesté encore à une carrière déjà unique. A 23 ans, rappelons-le tout de même.

"Deschamps n'a pas le choix : il ne peut pas se priver de Giroud"

Cette semaine, il a d'abord fait plier la FFF, rien que ça, sur la question des droits à l'image. Une grève express du Parisien, et voilà la Fédé prête à revoir sa façon de fonctionner et se plier en quatre face à sa star. Mbappé a eu beau répéter que "toute l'équipe voulait ça", c'est sans doute vrai mais c'est lui qui a mené et incarné le combat. Cette victoire est donc d'abord la sienne. Deux jours plus tard, attendu au tournant comme si souvent dans sa carrière, il a répondu avec une certaine forme de panache en démolissant l'Autriche d'un but hors-norme.

Malheureusement, nous n'avons pas de Kylian Mbappé

"Si Mbappé avait joué avec nous ce soir, le match n'aurait peut-être pas été le même, s'est résigné Ralf Rangnick, le sélectionneur autrichien. Mais malheureusement, nous n'avons pas de Kylian Mbappé." Un constat un brin parcellaire mais qui résume bien l'influence prise par le gamin de Bondy.

Kylian Mbappé après son but face à l'Aturiche Crédit: Getty Images

Ce n'est pas la première fois, ni la dernière non plus, qu'il répond quand la pression est immense et qu'il a toutes les raisons de plier sous son poids. Nous retiendrons trois instants clés de son ascension qui résume à merveille de quel bois unique est fait celui qui ne refuse jamais l'obstacle, bien au contraire.

Février 2021 - Barcelone – PSG : Kylian Mbappé n'est pas alors l'homme des grands rendez-vous à Paris, il laisse ça à Neymar à l'image d'un Final 8 2020 moyen. En 9 matches à élimination directe en C1, son bilan est loin du joueur qu'il prétend être : un but et trois passes décisives. Mbappé n'est pas encore assis à la table de Messi, Neymar et Ronaldo. Son match en Catalogne va tout renverser et son triplé au Camp Nou signe son vrai acte de naissance en Ligue des champions avec Paris.

Octobre 2021 – Final Four de la Ligue des Nations : Après un Euro, et un dernier tir au but ratés, une rentrée internationale esquivée sur blessure et un début de saison en championnat plutôt moyen, sa carrière connaît son premier vrai coup de mou. Mais Kylian Mbappé prend la parole dans L'Equipe et vide son sac. Il reconnaît avoir voulu partir au Real, glisse un tacle à Noël Le Graët dont il aurait aimé un soutien plus franc après l'Euro, admet avoir pensé à se retirer des Bleus dans un discours très libre. Sur le terrain, il répond avec la même force en dégommant la Belgique, avec un penalty rédempteur, et en offrant deux récitals, en duo avec Karim Benzema, en demie et en finale. Plus personne ne parlera de son Euro sans but…

Février 2022 – PSG - Real Madrid : Alors que toute la presse l'envoie déjà à Madrid quatre mois plus tard, Mbappé affronte le Real en 8e de finale de la Ligue des champions. La pression est gigantesque autour de celui qui polarise toute l'attention. Il fait basculer le match aller d'un geste génial dans les arrêts de jeu. Il climatise Bernabeu au retour d'un nouveau tour de magie. Le PSG ne suivra pas sa cadence mais Mbappé prouve encore à quel point il est étanche à tout ce qui se dit ou s'écrit sur lui. Il semble même s'en nourrir pour goinfrer et faire grandir le monstre qu'il a créé.

Kylian Mbappé, héros du PSG face au Real Madrid. Crédit: Getty Images

Cette semaine, l'épisode est un peu moins spectaculaire mais il résume bien le personnage. "Me faire critiquer, ça ne changera pas ma manière de jouer, ma manière de vivre", jugeait-il jeudi dans les couloirs du Stade de France. Voilà sans doute ce qui distingue Mbappé du commun des mortels.

