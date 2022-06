Sur un ballon anodin, au niveau de l'alignement… On doit mieux gérer ces évènements, regrettait le portier des Bleus vendredi. C'est décevant de connaître le goût de la défaite. On a manqué de tranchant. Derrière, on doit être plus concentrés que ça." Une blessure, celle de Raphaël Varane, et tout s'écroule. En quelques minutes , l'équipe de France a vu son match face au Danemark lui filer entre les doigts (1-2) . Un peu à la façon d'un Euro qui s'est échappé en un court instant. Les Bleus ont connu vendredi un black-out aux conséquences certes moins désastreuses. Mais il met le doigt là où ça fait mal : sur la défense de l'équipe de France. Voilà plusieurs mois désormais que le point faible est identifié. Hugo Lloris est beaucoup trop exposé à mesure que l'adversité augmente. ", regrettait le portier des Bleus vendredi.

Le Portugal, la Hongrie, la Suisse à l'Euro ; la Belgique à l'automne et le Danemark au Stade de France ont profité des bourdes pour mettre au supplice le capitaine des Bleus. A cinq mois de la Coupe du monde, les champions du monde restent beaucoup trop fragiles sur leurs bases. Et s'ils comptent systématiquement sur les exploits de Karim Benzema et Kylian Mbappé pour rattraper les carences de leur système défensif, l'aventure dans le désert promet actuellement un épilogue plus proche du désastre de Budapest en 2021 que du sacre de Moscou en 2018.

Le physique, le système, Hernandez : qui est le coupable de cette défaite ?

Cinq hommes, autant de limites

Quel est le problème ? Première difficulté, ils sont multiples. Didier Deschamps a, depuis plusieurs mois désormais, installé cinq hommes. Chacun, aujourd'hui, a ses limites :

Piston droit : Kingsley Coman.

Attaquant reconverti piston, ses lacunes sont naturelles, les interrogations sont légitimes et le Munichois doit se faire au poste. Instinctivement très haut sur le terrain, il a laissé quelques boulevards en première période dans son dos. Rien de rédhibitoire mais démarrer une compétition avec Coman dans cette position reste un pari risqué.

Défenseur central droit : Jules Koundé.

Après des débuts ratés à l'Euro, au poste de latéral, il a pris de l'épaisseur à mesure que sa carrière internationale avançait. Est-il aujourd'hui indiscutable ? Pas encore et son match face aux Danois a rappelé qu'il manque encore de référence au plus haut niveau.

Faut-il déjà envisager un onze sans Griezmann ?

Défenseur central : Raphaël Varane.

Il doit être le patron, celui qui diffuse de la sérénité. Mais la Mancunien manque de fiabilité. Physique d'abord, lui qui s'est blessé lors de ses trois derniers rassemblements. Sa saison poussive à Manchester, après un Euro raté, alimente les doutes autour de sa personne.

La déception de Raphaël Varane et des Bleus après France - Danemark (1-2) en Ligue des nations le 3 juin 2022

Défenseur central gauche : Lucas Hernandez.

Lui qui avait jailli au Mondial comme une évidence marque le pas depuis un an en sélection. Moins tranchant, plus hésitant dans un système qu'il maîtrise pourtant au Bayern. En Bleu, c'est nettement moins convaincant.

Piston gauche : Théo Hernandez.

Lui avait effacé toutes les interrogations depuis ses débuts à l'automne. Lancé à pleine vitesse, il a signé un debut de carrière internationale inespéré. Ses deux grosses erreurs face aux Danois ont brutalement rappelé que celui qui a été formé comme attaquant manque de culture défensive. Le problème a surgi en mars. Sans conséquence. Face aux Danois, comment peut-il être aussi désinvolte dans sa couverture et autant exposer les Bleus ?

Un vivier mais pas de têtes qui dépassent

Voilà Didier Deschamps face à un sacré chantier. Difficile de démarrer une compétition comme le Mondial qui sanctionne chaque égarement avec deux pistons aussi offensifs. Difficile de donner sa pleine confiance à une défense qui manque autant de leaders indiscutables. Le réservoir est immense au poste de défenseur central avec des profils variés. Avec des champions du monde (Kimpembe, Pavard), aux dernières prestations pénibles en Bleu, et des immenses espoirs (Saliba, Konaté) qui manquent encore de référence internationale. Bref, un vivier oui mais aucune tête ne dépasse.

Depuis que Samuel Umtiti s'est durablement éloigné des sphères bleues, Deschamps n'a pas trouvé un homme capable d'accompagner, sans discussion possible, Varane dans l'axe. Et, pour une équipe qui vise la lune au Qatar, la France souffre beaucoup trop sur les offensives adverses. Benzema et Mbappé sont deux des meilleurs joueurs du monde. Certes. Mais ils ne pourront pas grand-chose si la France est aussi fébrile qu'elle le fut à Euro, à l'automne ou vendredi.

