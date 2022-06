Ligue des Nations

Cette équipe de France a besoin d'un match référence, une grosse démonstration, sans tâche, sur laquelle construire avant le Mondial au Qatar. Ce n'était pas pour ce lundi soir. Pourtant, de ce match nul contre la Croatie à Split (1-1) et de cette prestation collective qui n'a pas balayé les inquiétudes défensives qui planent sur cette équipe de France, Didier Deschamps a choisi de retenir, entre autres, de la cohérence.

"Le résultat amène des regrets, même si notre fin de match a été beaucoup moins cohérente que ce qu'on avait fait pendant 80 minutes, a analysé le sélectionneur des Bleus après la fin du match. Il y a eu de bonnes choses et de la maîtrise, surtout compte tenu des changements." DD est même allé jusqu'à souligner les "deux occasions de deux à zéro" survenues en seconde période.

On aurait pu perdre aussi

Pourtant, des zones d'ombre subsistent, persistent même. Mis à part Presnel Kimpembe qui a signé une performance taille patron, le brassard au bras, Deschamps l'a d'ailleurs qualifié de "très solide comme d'habitude et propre dans les sorties", les prestations individuelles de la ligne défensive bleue n'ont pas rassuré. William Saliba a joué au pompier pyromane, Benjamin Pavard n'arrive toujours pas à briller de nouveau sous ce maillot et Lucas Digne a été l'auteur d'erreurs de placement dont un mauvais alignement sur l'action qui mène au penalty croate.

Il fallait au moins ça pour forcer le sélectionneur à ajouter un zeste de bonne foi à son analyse : "On aurait pu perdre aussi à la fin car on a concédé trop d'occasions à cette équipe croate", sans oublier un petit mot pour Mike Maignan, à la main ferme en fin de match, sans laquelle les Bleus seraient repartis de Split bredouilles. "Mike a confirmé ce qu'il fait avec son club. Il fait des arrêts décisifs", a résumé sobrement l'ancien Marseillais.

Mais invariablement, il est revenu à la charge : "Je ne peux pas être complètement satisfait, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup plus de positif." Avant de justifier les faiblesses du soir et l'inaptitude à tenir le score, alors même qu'Adrien Rabiot l'avait ouvert en début de seconde période, délicieusement servi par Wissam Ben Yedder. "On leur donne une opportunité avec ce penalty, et derrière l'euphorie est de leur côté, avec le public, et il y a tout de suite moins d'équilibre. Il y a aussi le vécu, l'expérience... Le onze de départ à moins de 200 sélections en cumulé. (..) Ce n'est pas une excuse, mais il y a forcément moins d'automatismes", a-t-il tempéré.

Presque un match pour du beurre, qui aurait plus servi de revue d'effectif que de véritable préparation, tant les absences étaient nombreuses. Dans six jours, les Bleus auront la chance de retrouver les Croates, à la maison cette fois, une bonne occasion de voir si ce groupe est capable d'évoluer en peu de temps, et si d'éventuels retours changeront le visage de cette équipe.

