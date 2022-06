S'il continue sur son rythme de ces dernières sorties en Bleu, il y a de quoi y croire. Et avec Karim Benzema cette saison, impossible ne semble pas faire partie de son vocabulaire. Alors, on se dit : pourquoi pas ! Pourquoi ne pas le voir remonter le temps pour égaler ou dépasser Just Fontaine ? La claque de la défaite face au Danemark (1-2) et sa décision de renoncer à son appel dans l'affaire de la "sex-tape" avec Mathieu Valbuena a presque fait passer ça inaperçu. Mais quelques jours après avoir soulevé sa cinquième Ligue des champions au Stade de France, Karim Benzema a atteint vendredi dernier la barre des 50 buts sur une saison. Une première pour un joueur Français depuis 56 ans ! Rien que cela.

Si rien ne semble pouvoir l'empêcher aujourd'hui de récupérer son premier Ballon d'Or après son année monstre sous les couleurs du Real Madrid, Karim Benzema n'a pas encore totalement terminé sa mission pour cet exercice 2021-2022. Il reste lui deux matches. Deux matches pour permettre aux Bleus de redresser la barre après leurs prestations décevantes en ce début de mois de juin. Deux matches pour aller aussi chercher un record qui semblait difficile à atteindre au début de cette saison : devenir le meilleur buteur français dans l'histoire sur une saison.

Karim Benzema après son but contre le Danemark Crédit: Getty Images

Redoutable avec les Bleus depuis octobre

Laissé au repos lundi pour affronter la Croatie (1-1), Karim Benzema a deux illustres buteurs français dans le viseur : l'ancien Nantais Philippe Gondet et Just Fontaine. Le premier n'est qu'à un petit but devant lui. Et Fontaine est lui à trois longueurs avec ses 53 réalisations inscrites lors de son année mémorable où il a terminé meilleur buteur de la Coupe du monde 1958 avec 13 buts marqués. Alors Benzema, qui s'est rapproché vendredi de Michel Platini (41 buts en Bleu) avec son 37e but en sélection - le 10e depuis son retour surprise il y a un an - peut-il le faire ?

Les meilleurs buteurs français sur une saison (club et sélections confondues, avec @Statsdufoot) :

1. Just Fontaine (1957-58) : 53 buts

2. Philippe Gondet (1965-66) : 51 buts

3. Karim Benzema (2021-2022) : 50 buts

4. Roger Courtois (1935-36) : 49 buts

5. Stéphane Guivarc’h (1997-1998) : 47 buts

Jean-Pierre Papin (1991-1992) : 47 buts

Après cette saison hallucinante où il n'a cessé de bluffer son monde par son efficacité et sa capacité à répondre présent dans les moments clefs, l'avant-centre de 34 ans pousse à penser que c'est de l'ordre du possible. Trois buts en deux matches pour l'homme de cet exercice 2021-2022, c'est quoi ? Une broutille presque. Son rendement est en tout cas porteur d'espoirs.

Auteur de 44 buts cette saison avec le Real Madrid en 46 rencontres, KB9 affiche aussi - et peut-être surtout à ce moment de l'année - une efficacité létale avec les Bleus. Depuis le mois d'octobre, il a marqué à chacune de ses sorties avec l'équipe de France. Et reste sur six buts en cinq caps. De quoi se dire qu'il a de quoi aller chercher Just Fontaine pour écrire l'Histoire encore un peu plus face à l'Autriche ce vendredi, puis la Croatie lundi.

