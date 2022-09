Giroud titulaire, Giroud buteur, mais Giroud pas assuré d'aller au Qatar. La rengaine est désormais connue, le sujet évoqué à chaque conférence de presse de Didier Deschamps. Avec à chaque fois la même réponse accompagnée du même sourire malicieux du sélectionneur des Bleus : "vous verrez début novembre", moment où la liste de 23… ou plus, sera dévoilée pour le Mondial.

Mais samedi, devant la presse, "DD" n'a été interrogé ni sur le profil, ni sur le niveau de celui qui n'est plus qu'à deux longueurs de Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Plutôt sur le soutien dont il dispose. Et pour cause, au-delà des supporters, les coéquipiers du buteur milanais semblent avoir un avis plutôt clair sur la question. A commencer par Raphaël Varane, passé juste avant son sélectionneur devant les journalistes.

"C'est évidemment un joueur très important pour le groupe, il apporte son expérience, son calme, son envie, a-t-il souligné. Parce que même s'il fait partie des plus âgés, il a l'envie d'un jeune de 18 ans qui arrive pour sa première sélection. Il a un état d'esprit irréprochable, on connaît son parcours, on sait la force mentale qu'il a. Cela a fait plaisir à tout le monde de le voir marquer, y compris au public. Il est apprécié, respecté, on veut le voir le plus souvent possible avec le maillot bleu".

Deschamps : "Il a beaucoup de soutien, Olivier…"

Y compris au Mondial, donc. Des propos élogieux dans la continuité de ceux tenus par Kylian Mbappé à l'issue de France - Autriche, jeudi, où le Parisien déclarait : "Un plus pour nous ? Bien sûr ! Quand tu es le deuxième meilleur buteur de l’équipe de France, si tu n'es pas un plus…"

Des soutiens de poids à même d'influencer la décision de Deschamps ? "Il a beaucoup de soutien Olivier, tant mieux parce qu'il le mérite", a-t-il d'abord répondu, non sans rappeler que cela n'avait pas toujours été le cas. Avant de rapidement mettre les choses au clair. "N'interprétez pas ce que je vais dire, c'est juste factuel : je n'implique pas, je n'ai jamais impliqué, je n'impliquerai jamais les joueurs dans la sélection ou la non sélection d'un joueur. Ce n'est pas leur rôle". Limpide.

"A lui de maintenir, je sais ce qu'il est capable de faire, a-t-il repris. Il a des affinités avec certains joueurs plus que d'autres, mais il a toujours eu un esprit collectif. Réponse début novembre". Le contenu du propos était différent. Mais la conclusion est toujours la même.

