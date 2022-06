Le bleu restera donc leur couleur commune. Avec un peu de blanc, quand même. Mais pas autant qu’on l’imaginait il y a encore quelques semaines, alors que les voyants étaient au vert pour le Real Madrid. Finalement, Kylian Mbappé a décliné l’invitation et l’opportunité de jouer au quotidien avec Karim Benzema, comme en équipe nationale depuis le spectaculaire retour de KB19 il y a un an.

La décision du gamin de Bondy, qui a décidé de prolonger de trois saisons avec le Paris Saint-Germain, a fait couler de l’encre, énormément. Et, rapidement, les regards se sont tournés vers Madrid. De la rue aux rédactions, les réactions ont été on ne peut plus véhémentes suite au soufflet porté au visage madrilène. Et, évidemment, était scrutée celle de Karim Benzema, directement impacté par le refus de son partenaire de l'équipe de France. L’association tant fantasmée ne verra pas le jour sous la tunique merengue et un post Instagram publié par ​Benzema le soir de l’annonce a prêté le flanc à toutes les interprétations possibles, même les plus farfelues. Surtout les plus farfelues.

Avant la finale de la Ligue des champions, à l’occasion du "media day" organisé par le club madrilène, le grand favori à l’obtention du Ballon d’Or 2022 avait eu ces mots : "Ce n’est pas le moment de parler de choses peu importantes. Je suis concentré sur la finale de la Ligue des champions, qui est la chose la plus importante". Un peu raide sur la forme, mais indiscutable sur le fond. Dimanche, après la victoire du Real au Stade de France aux dépens de Liverpool (1-0), le quintuple vainqueur de la Ligue des champions avait précisé sa pensée. "J’aurais aimé qu’il puisse réaliser son rêve et que l'on joue au Real Madrid ensemble, a-t-il expliqué dans Téléfoot. Il a choisi le PSG, il faut le respecter".

Après les paroles, les actes

Entre-temps, Mbappé avait promis de parler avec son alter ego bleu. "Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. Je n’ai pas voulu forcer le truc. Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerai ce choix".

Lundi au château de Clairefontaine, Kylian et Karim se sont revus. Les deux hommes ont très probablement parlé. Sans avoir besoin de crever tel ou tel abcès, a jugé Didier Deschamps au début du rassemblement : "De ma position de sélectionneur, j'ai les joueurs en direct et je sais de A à Z ce qu'il se passe. L'essentiel, c'est l'unité de groupe. Chaque situation peut amener des incompréhensions. D'une situation, on peut tous tirer des conclusions qui peuvent être négatives et qui n'auraient pas lieu d'être, car dans la plupart des cas c'est plus souvent une maladresse, un malentendu ou une interprétation qui ne reflètent pas la réalité. Avec le monde connecté, cela peut aller très vite. La moindre phrase, la moindre photo et ça part vite."

Voilà pour la parole. Place aux actes. Vendredi face au Danemark, les deux hommes, associés depuis mai 2021 et la préparation de l’Euro, vont retrouver leurs marques. Depuis quelques mois, leur entente a transformé le trio - composé avec Antoine Griezmann - en duo, tant les deux hommes s’entendent sur le pré et parlent le même langage balle au pied. Depuis son retour en bleu et qu’il est associé à Mbappé, Benzema (94 sélections, 36 buts) a trouvé la faille à 9 reprises, dont 4 fois lors du Championnat d’Europe dont il fut l’une des très rares satisfactions bleues.

18 buts à eux deux

Après un début d’année 2021 compliqué en équipe nationale et un Euro raté, Kylian Mbappé (54 capes, 26 buts), lui, est passé à la vitesse supérieure sous le maillot de l’équipe de France. Neuf buts également au compteur et 4 passes décisives pour couronner le tout.

Bref, tout allait bien avant la décision. Et il n’y a pas de raison pour que cela se passe moins bien maintenant, si l’on en croit les principaux acteurs et le metteur en scène. Et puis, si jamais le courant passait moins bien entre les deux hommes, on pourrait se rassurer en convoquant l'histoire et en rappelant qu'on n'a pas besoin d’être les meilleurs copains du monde pour former la meilleure équipe de la planète.

