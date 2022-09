Cette fois, Didier Deschamps n'a même pas eu à attendre l'arrivée de ses troupes à Clairefontaine pour remplacer un éventuel blessé. Un peu plus de vingt-quatre heures après la divulgation de la liste des 23 appelés à affronter l'Autriche (22 septembre) et le Danemark (25), le sélectionneur - qui doit déjà faire face à une palanquée de blessées – a dû revoir ses plans au milieu de terrain. Après Kanté et Pogba, c'est au tour de Rabiot de ne pas pouvoir honorer son appel en sélection. Le milieu de la Juventus est touché au mollet gauche.

Pour le remplacer, DD a fait appel à Boubakar Kamara. L'ancien Marseillais aujourd'hui à Aston Villa compte 3 sélections, toutes honorées en juin dernier. Le joueur avait déjà réussi des débuts très honnêtes dans un contexte pas forcément évident.

Jeudi, Didier Deschamps avait été interrogé sur le cas Kamara. Un journaliste avait demandé au sélectionneur des Bleus s'il n'avait pas appelé le milieu en juin pour couper l'herbe sous le pied du Sénégal. DD avait été très clair : "Je n'ai jamais fait ça, que ce soit avec lui ou un autre joueur. Les joueurs qui ont la binationalité ont cette liberté et à aucun moment je prends un joueur pour l'empêcher d'aller avec une autre équipe nationale. Si je le prends, c'est que c'est le moment pour lui et par rapport à mes besoins. Évidemment, il y a les circonstances et la concurrence. Mais je sélectionne pour l'équipe de France, jamais à l'encontre d'une autre sélection".

