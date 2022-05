C'était une conférence de presse un peu particulière, coincée entre la fin des championnats et la finale de la Ligue des champions, à une heure où pas grand-monde ne s'est réellement projeté sur les rendez-vous internationaux. C'est la raison pour laquelle Didier Deschamps, pourtant pas friand de ce type de questions, a eu à commenter des sujets qui concernent plus les Bleus que l'équipe de France. A commencer, évidemment, par la décision de Kylian Mbappé, qui a prolongé au Paris Saint-Germain après une longue période de réflexion.

"Que Kylian reste en Ligue 1, c'est une très, très bonne chose pour le foot français, et le rayonnement de la L1 à l'étranger", a assuré Deschamps, ce samedi, moins d'une semaine avant le match des Bleus face au Danemark (le 3 juin à 20h45) en Ligue des Nations.

Il sera peut-être amené à un moment à partir à l'étranger

Il est Français, il est attaché [à son club], a-t-il ajouté. En étant Français, par rapport à la L1, cela ne peut qu'être une très bonne chose. L'objectif de Paris est le même que six ou sept autres grands clubs, c'est d'être champion dans son pays et de remporter la Ligue des champions." Le sélectionneur a visiblement apprécié les arguments avancés par le meilleur buteur de L1 : "[à son club], a-t-il ajouté."

Si le choix de Mbappé a laissé les supporters madrilènes amers, Deschamps estime que son attaquant aura d'autres occasions de partir. Au Real Madrid. Ou ailleurs. "On parle encore d'un joueur jeune, a précisé DD. Il sera peut-être amené à un moment à partir à l'étranger, même si ce n'est pas non plus une obligation, de par la qualité de la L1. […] Le fait de ne pas partir à l'étranger n'empêche pas d'accomplir de très grandes choses et de continuer à grandir."

Peu importe ce qu'on fait ou dit, cela amène des interprétations différentes de la part des personnes qui n'ont pas tous les éléments, a-t-il assuré. De ma position de sélectionneur, j'ai les joueurs en direct et je sais de A à Z ce qu'il se passe." Le sélectionneur des Bleus a également balayé les éventuelles tensions nées sur les réseaux sociaux, après que des stories publiées par Karim Benzema sur Instagram ont été reliées - à tort, selon le capitaine du Real Madrid - à la décision de Kylian Mbappé. ", a-t-il assuré.."

En attendant Benzema

Des ambiguïtés doivent-elles être levées ? La situation pourrait en tout cas mériter d'être clarifiée dès l'arrivée de Karim Benzema à Clairefontaine, programmée lundi en raison de sa participation à la finale de Ligue des champions.

"L'essentiel, c'est l'unité de groupe, a insisté Deschamps. Chaque situation peut amener des incompréhensions. D'une situation, on peut tous tirer des conclusions qui peuvent être négatives et qui n'auraient pas lieu d'être, car dans la plupart des cas c'est plus souvent une maladresse, un malentendu ou une interprétation qui ne reflètent pas la réalité. Avec le monde connecté, cela peut aller très vite. La moindre phrase, la moindre photo et ça part vite." Et depuis l'été dernier, il n'est plus question de laisser la moindre place au doute.

