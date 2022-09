La tendance se confirme. Quand Karim Benzema est disponible, Didier Deschamps laisse Olivier Giroud de côté. Mais dès que le buteur du Real Madrid ne l'est pas, celui de l'AC Milan revient automatiquement dans le groupe tricolore. Benzema blessé, le sélectionneur des Bleus a ainsi retenu Giroud dans sa liste pour les matches de Ligue des nations face à l'Autriche et au Danemark, les derniers de l'équipe de France avant le Mondial. Cela aurait pu être un signe fort dans l'optique d'une éventuelle présence du deuxième buteur de l'histoire des Bleus (48 buts) au Qatar.

Mais son cas est spécial. Et Deschamps, dans sa maîtrise habituelle de sa communication, s'est bien gardé de donner la moindre indication sur ses intentions vis-à-vis de Giroud pour la prochaine Coupe du monde. "Olivier est là, a-t-il simplement commenté après avoir annoncé sa liste jeudi. La réponse, vous l'aurez dans deux mois. Tout évolue. Et rien n'évolue, des fois. Parce que si je dis 'tout évolue', vous allez interpréter… La situation aujourd'hui : il est là."

Giroud est donc là en attendant de savoir s'il participera à sa troisième Coupe du monde en novembre et décembre prochain. Il devrait même avoir du temps de jeu face à l'Autriche et au Danemark. Benzema absent, Randal Kolo Muani novice dans le groupe, Wissam Ben Yedder laissé de côté, Kylian Mbappé est le seul véritable attaquant de pointe dans la liste communiquée ce jeudi pour Deschamps. Cela ouvre des perspectives à Giroud et la possibilité de briller. Sans garantie, pour autant, que ses performances influeront sur la décision du sélectionneur de l'emmener au Qatar ou non. Un choix qui semble encore davantage lié à l'état de santé de Benzema à l'heure actuelle.

